健康網》鹽酥雞挑選有撇步！ 營養師激推4招減重開心吃

營養師表示，減重想吃鹽酥雞，只要懂得挑選食材4技巧，包括：避開澱粉類、選擇肉類、跳過吸油蔬菜、挑選豆製品，享「瘦」也能開心吃。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鹽酥雞是許多人喜愛的庶民小吃，攤位陳列各式美食令人難以選擇，每樣來一份，一不小心熱量就破表。營養師李婉萍分享，減重想吃鹽酥雞，只要懂得挑選食材4技巧，包括：避開澱粉類、選擇肉類、跳過吸油蔬菜、挑選豆製品，享「瘦」也能開心吃。

青椒 玉米筍：吃菜等於在喝油

減肥最難的就是忌口，尤其面對香噴噴的鹽酥雞，更是誘惑難擋。李婉萍於臉書「李婉萍營養師」發影片指出，減重又想吃美食，建議把握以下4重點，也能讓享用鹽酥雞變健康：

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●避開澱粉類食物：如薯條、甜不辣、炸湯圓、豬血糕等，這些澱粉類的食物經過油炸之後超吸油，想減脂的朋友建議先跳過。

●選擇肉類、海鮮類：建議選擇鹽酥雞、炸魷魚，它們都是低脂、高蛋白的食材，減肥選它們就對了。

●選對蔬菜：千萬要避開吸油地雷，如青椒、玉米筍、杏鮑菇、四季豆都超吸油，在吃蔬菜的同時，其實也等於在喝油。

營養師說，青椒、玉米筍、杏鮑菇、四季豆都超吸油，在吃蔬菜的同時，其實也等於在喝油，挑選鹽酥雞蔬菜時，千萬要避雷；示意圖。（圖取自photoAC）

●挑選豆製品：豆製品是好選擇，推薦豆干、雞蛋豆腐等，這些也是最接近原型食物的蛋白質。

減重減脂：控制熱量＋吃好油

另，李婉萍曾於臉書發文指出，塑身減重觀念都強調「增肌減脂」，但「增加肌肉量」、「減少脂肪量」卻是不一樣的概念，但對現代人做好健康管理來說同等重要。想達到減重、減脂目的，控制總體熱量仍是第一要件，此外，應同時注意飲食是否吃進不好的油脂；如存在於甜食、糖飲、肥肉的飽和脂肪，以及烘焙食品、薯條、鹽酥雞等人工反式脂肪等。

李婉萍說，許多食材本身已含有天然油脂，例如：堅果、酪梨、雞蛋、魚油，或是芝麻油、茶油、亞麻籽油等植物油，飲食建議用這些好油來替代炸物，有益體內壞油脂的代謝。

營養師指出，減重也要注意攝取好油，如堅果、酪梨等，即富含健康油脂，建議飲食可用這些好油替代炸物，有益體內壞的油脂代謝；示意圖。（圖取自freepik）

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