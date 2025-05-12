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健康網》非所有藥品都能磨粉灌食！食藥署：這些劑型管灌有風險

2025/05/12 19:51

食藥署指出，管灌藥品須先將膠囊藥粉倒出，或將藥錠磨粉後加10至30毫升水攪拌溶解；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，管灌藥品須先將膠囊藥粉倒出，或將藥錠磨粉後加10至30毫升水攪拌溶解；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於無法經口進食但腸胃功能正常的病患，管灌飲食是維持營養攝取的重要方式。不僅食物能經由管路輸送進體內，有些藥物也需透過相同方式給予。不過，食品藥物管理署（簡稱食藥署）在粉專「藥博士 正藥說」提醒，非所有藥品都適合磨粉管灌，若使用不當，不但無效，還可能導致副作用或管路阻塞。

管灌常見類型與正確給藥步驟

根據管路位置不同，常見的管灌路徑包括鼻胃管、鼻腸管、胃造口管和腸造口管等。管灌藥品的基本步驟如下：

1. 將膠囊藥粉倒出，或將藥錠磨粉後加10至30毫升水攪拌溶解。

2. 協助病患坐起，或將床頭抬高30度以上。

3. 給藥前以15至30毫升飲用水沖洗管路。

4. 藥品倒入注射空針內進行灌注。

5. 給完藥後，再以15至30毫升以上飲用水沖洗，避免阻塞。

食藥署提醒，有些藥品劑型經磨粉或灌食後可能影響藥效，甚至產生毒性，不適合管餵；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，有些藥品劑型經磨粉或灌食後可能影響藥效，甚至產生毒性，不適合管餵；圖為情境照。（圖取自freepik）

這些劑型「不能磨不能灌」

儘管上述流程看似簡單，食藥署提醒，有些藥品劑型經磨粉或灌食後，可能影響藥效，甚至產生毒性或刺激反應，包括：

●緩釋劑型：磨粉會使藥品立即釋放，可能導致副作用或中毒。

●腸溶劑型：破壞包膜後，藥品恐在胃中被分解，無法達到應有療效。但若使用鼻腸管或腸造口管給藥則不受影響。

●液體軟膠囊：內容為液體，不適合磨粉處理。

●致癌毒性藥品：如化療藥，磨粉可能對給藥人員造成健康風險，應交由專業醫療人員處理。

●舌下錠：設計為舌下吸收，經由管灌將失去吸收效果。

此外，有些藥品一旦磨粉後遇水膨脹，可能會導致管路阻塞，嚴重影響病患用藥安全。

給藥前請諮詢醫療人員

為了確保藥效與病患安全，食藥署呼籲，在進行管灌用藥前，務必諮詢醫療專業人員，確認藥品是否適合磨粉或經管路給予，並避免可能的藥物交互作用或劑型風險。正確給藥，才能讓病患不僅有效吸收藥效，也降低副作用風險。

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