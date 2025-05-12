健康網》「網球肘」炒菜也會得？ 中醫浮針療法助緩解

謝明璁指出，網球肘並非運動員專屬，長期從事重複性手臂動作者也容易中招；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炒菜、提物或使用3C產品時感到手肘痠痛？小心，這可能是「網球肘」找上門。網球肘並非運動員專屬，長期從事重複性手臂動作者也容易中招。扶原中醫診所中醫師謝明璁於臉書粉專「扶原中醫診所」發文指出，近期收治一名「廚藝達人」林阿姨，透過中醫創新「浮針療法」，成功改善長達半年的手肘疼痛。

謝明璁分享，林阿姨過去幾十年每日下廚，近來卻因手肘劇痛連炒菜都變得困難，甚至痛到無法入睡而就醫，經診斷確診為「網球肘」，即醫學上的「肱骨外上髁炎」，這是1種因長時間、高強度使用手臂造成的慢性勞損性疾病，與「高爾夫球肘」是好姊妹。

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謝明璁指出，患者手肘外側壓痛明顯，疼痛甚至延伸至上臂和前臂，符合網球肘典型症狀。常見高風險動作包括炒菜、轉瓶蓋、使用螺絲起子、長時間操作電腦等，並非僅限於球類運動。

謝明璁說，針對害怕傳統針灸不適感的患者，可採用「浮針」治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝明璁表示，在治療上，因患者害怕傳統針灸不適感，因此採用「浮針」治療。浮針由符仲華醫師於1990年代創立，屬於微創、低疼痛的新式療法，針身只會在皮下疏鬆結締組織的層次，不會直接觸及肌肉層，以手法進行「掃散」，改善筋膜張力與血液循環。

經過浮針與再灌注運動後，林阿姨疼痛大幅緩解，從原本的劇痛降至僅剩1-2成，活動能力明顯提升。謝明璁提醒，雖然浮針療效快速，但仍需搭配休息與良好姿勢，避免過度使用，以防復發。

網球肘自我檢測3步驟

1. 看一看： 肘關節是否紅腫、發熱。

2. 按一按： 輕按肘外側是否劇痛。

3. 動一動： 嘗試伸直肘部、抓握物品是否疼痛。

預防網球肘小提醒

●避免長時間重複性使用手臂。

●提重物時注意手腕勿過度背屈。

●改善手部施力姿勢，減少關節負擔。

謝明璁提醒，網球肘雖非大病，卻嚴重影響日常生活。若出現相關症狀，應及早就醫評估，選擇適合自己的治療方式，才能儘快恢復健康生活。

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