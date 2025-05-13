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健康網》防止關節提早退化 保健「金三角」擁抱樂活
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕關節提早退化會降低獨立性，疼痛干擾睡眠，長久下來影響生活品質。為了保持順暢的行動力，營養師雷小玲指出，從日常中補對營養、控制體重，以及適度運動，才是防止關節提早退化的「金三角」關鍵。
事實上，中高齡族群、運動族、長時間站立的工作者，甚至是體重過重的人，都是關節提早退化的高風險族群。雷小玲曾在臉書粉專「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文建議，從日常生活中就能照顧好關節，維持關節健康。
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補充膠原蛋白前驅物質
可以適量食用雞皮、雞腳、豬腳等膠原蛋白來源，但要留意飽和脂肪含量。同時，搭配維生素C食物，例如，芭樂、甜椒，或是奇異果，才能真正幫助膠原蛋白合成。
攝取抗發炎食物
攝取魚油（富含Omega-3）、亞麻仁籽、核桃，有助減緩關節慢性發炎反應。多吃色彩鮮豔蔬果，例如，深綠色蔬菜、番茄，或是莓果等，可以提升抗氧化力。
強化軟骨營養素補給
健康食品若有含葡萄糖胺、軟骨素，可視個人需求適度補充。
維持理想體重
由於膝蓋承受的重量約為體重的3～5倍，因此，理想的體重，可以減少膝蓋壓力。並且在平日安排適量的運動，可以提升強健關節保護力。
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