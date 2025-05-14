健康網》櫻花蝦「鈣」美味！ 農業部：蝦米近3倍、牛奶6倍

農業部分享，櫻花蝦身上的發光器彷彿如閃爍晶透的海中櫻花，而有正櫻蝦的美稱；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小小的正櫻蝦（櫻花蝦）不只是料理中不可或缺的配角，更是富含營養！農業部在臉書專頁表示，櫻花蝦漁場僅分布在台日周遭海域，是台日限定海味，其鈣質含量超豐富，每100公克的鈣含量為2,859毫克，是一般蝦米的2.7倍，牛奶的6倍以上。

農業部分享，正櫻蝦又名櫻花蝦、花殼仔，小巧可愛，屬群聚浮游生物，蝦體佈滿紅色素與161個發光器，生⾧在約150米下的水深，在夜間會上浮到水深20-60公尺處，身上的發光器彷彿如閃爍晶透的海中櫻花，而有正櫻蝦的美稱。

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櫻花蝦是台日限定海味

農業部說，全世界櫻花蝦漁場只分布在日本駿河灣、台灣東港到枋寮一帶及宜蘭龜山島海域，後續也在台東大武發現零星的蹤跡，是台日限定海味。

農業部表示，櫻花蝦鈣含量超高，每100公克的鈣含量高達2,859毫克，是牛奶的6倍以上；示意圖。（圖取自freepik）

鈣質豐富超營養，農業部提及，櫻花蝦鈣含量超高，每100公克的鈣含量高達2,859毫克，是一般蝦米的2.7倍，牛奶的6倍以上。

如何選購櫻花蝦？農業部建議，生鮮櫻花蝦色澤透明呈淺粉紅色，腹節靠近游足部分有橘色圓點（發光器）。因此選擇時，認明生鮮蝦⾧約3.7公分、加工後乾製品約5元硬幣大小、頭尾有橘紅點為佳！

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