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健康網》香蕉護腸穩血壓！ 學者點「3族群」注意食用量
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕營養又好吃的香蕉，是許多人喜愛的水果，營養學者洪泰雄在臉書專頁分享，香蕉富含營養，有助於腸道健康、穩血壓又能提升心情，可謂好處多多。不過，由於香蕉富含鉀，因此腎臟功能不佳者少吃；此外，糖友應控制份量、對香蕉過敏者應避免，以免傷身。
香蕉營養價值、挑選一次看
香蕉營養滿滿！洪泰雄指出，其富含色胺酸，有助於提升心情和促進睡眠；且富含優質的膳食纖維來源，能幫助腸道健康；不只如此，香蕉富含鉀，有助於維持血壓穩定和心臟健康。
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洪泰雄建議，購買香蕉時，可從外皮顏色、手感及產地品種等3重點挑選，挑出優良香蕉：
1.外皮顏色：選擇顏色均勻、有光澤的香蕉，表皮上有少量棕色斑點代表甜度較高。
2.手感：輕輕捏一下，應該有彈性但不會過於軟爛。
3.產地與品種：台灣本土香蕉口感香甜，當季香蕉品質更佳。
洪泰雄提醒3族群注意食用份量，首先因香蕉富含鉀，腎功能不全的患者應限制高鉀食物的攝取；再者，糖尿病患者可適量食用，但需控制份量，避免血糖波動；最後，若對香蕉過敏者，應避免食用。
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