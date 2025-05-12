老問題有新解方 「行動抗生素治療」助6旬男在宅治療

奇美醫院將攜帶式輸注器（俗稱奶瓶）運用在「行動抗生素治療」，協助在宅照護患者可以24小時連續滴注抗生素，提升感染治療成效。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕 在宅急症照護過去受限於輸注設備，醫療團隊大多只能使用每日1次的強效抗生素，不僅缺乏即時調整彈性，還可能因患者病情好轉卻無法即時換藥，導致增加抗藥性的風險。奇美醫院將過去大多運用在癌症治療的攜帶式輸注器（俗稱奶瓶），運用在「行動抗生素治療」，協助在宅照護患者可以24小時連續滴注抗生素，精準治療，提升感染治療成效。

一名60歲的男子於護理之家長期臥床，因尿路感染發燒，被送至奇美醫院急診室，經整合醫療中心團隊評估，符合「在宅急症照護」條件，與家屬討論後，轉入在宅治療，初期先以後線廣效型抗生素控制感染，2天後病情改善，尿液培養結果顯示無重大致病菌，隨即調整為前線窄譜抗生素，並以攜帶式輸注器24小時連續滴注式治療，精準控制感染，完成5天療程後已順利康復。

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奇美醫院院長林宏榮表示，院方致力推動「無牆醫院」，率先將創新醫材導入在宅急症照護服務，不僅突破過往醫材設備限制，也讓病人在家即可獲得急症治療，減輕就醫負擔，更大幅降低感染抗藥性的風險。

奇美醫院急診醫學部部長許建清指出，過去許多輕、中度感染病人即使病情穩定，也因需持續靜脈施打抗生素而被迫留院，造成急診與病房人力與床位壓力沉重，透過在宅急症照護，並結合輸注器輔助，讓合適的病人在家就能完成靜脈抗生素治療，避免反覆返院，有效紓解急診與病房壓力。

患者揹著裝有攜帶式輸注器的小背包中，就可以持續24小時穩定輸注抗生素，治療期間也能自由行動。（記者劉婉君攝）

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程表示，攜帶式輸注器過去大多用在癌症病患的治療上，院方與創新醫材廠商合作，試用在適合在宅照護、1天需要注射2-3次抗生素的病人上，效果良好，將裝有抗生素的輸注器放在小背包中，接上病人手臂的靜脈留置針，就可以持續24小時穩定輸注，病人在治療期間也能自由行動。

黃建程說，攜帶式輸注器為耗材，1天約需700元，目前並無健保給付，在院內試辦期間，由合作廠商提供，希望政府在積極推動在宅照護及改善護理人力不足問題之際，健保署可將相關耗材納入健保給付，也減輕患者及家屬的負擔。

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