自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老問題有新解方 「行動抗生素治療」助6旬男在宅治療

2025/05/12 15:07

奇美醫院將攜帶式輸注器（俗稱奶瓶）運用在「行動抗生素治療」，協助在宅照護患者可以24小時連續滴注抗生素，提升感染治療成效。（記者劉婉君攝）

奇美醫院將攜帶式輸注器（俗稱奶瓶）運用在「行動抗生素治療」，協助在宅照護患者可以24小時連續滴注抗生素，提升感染治療成效。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕 在宅急症照護過去受限於輸注設備，醫療團隊大多只能使用每日1次的強效抗生素，不僅缺乏即時調整彈性，還可能因患者病情好轉卻無法即時換藥，導致增加抗藥性的風險。奇美醫院將過去大多運用在癌症治療的攜帶式輸注器（俗稱奶瓶），運用在「行動抗生素治療」，協助在宅照護患者可以24小時連續滴注抗生素，精準治療，提升感染治療成效。

一名60歲的男子於護理之家長期臥床，因尿路感染發燒，被送至奇美醫院急診室，經整合醫療中心團隊評估，符合「在宅急症照護」條件，與家屬討論後，轉入在宅治療，初期先以後線廣效型抗生素控制感染，2天後病情改善，尿液培養結果顯示無重大致病菌，隨即調整為前線窄譜抗生素，並以攜帶式輸注器24小時連續滴注式治療，精準控制感染，完成5天療程後已順利康復。

奇美醫院院長林宏榮表示，院方致力推動「無牆醫院」，率先將創新醫材導入在宅急症照護服務，不僅突破過往醫材設備限制，也讓病人在家即可獲得急症治療，減輕就醫負擔，更大幅降低感染抗藥性的風險。

奇美醫院急診醫學部部長許建清指出，過去許多輕、中度感染病人即使病情穩定，也因需持續靜脈施打抗生素而被迫留院，造成急診與病房人力與床位壓力沉重，透過在宅急症照護，並結合輸注器輔助，讓合適的病人在家就能完成靜脈抗生素治療，避免反覆返院，有效紓解急診與病房壓力。

患者揹著裝有攜帶式輸注器的小背包中，就可以持續24小時穩定輸注抗生素，治療期間也能自由行動。（記者劉婉君攝）

患者揹著裝有攜帶式輸注器的小背包中，就可以持續24小時穩定輸注抗生素，治療期間也能自由行動。（記者劉婉君攝）

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程表示，攜帶式輸注器過去大多用在癌症病患的治療上，院方與創新醫材廠商合作，試用在適合在宅照護、1天需要注射2-3次抗生素的病人上，效果良好，將裝有抗生素的輸注器放在小背包中，接上病人手臂的靜脈留置針，就可以持續24小時穩定輸注，病人在治療期間也能自由行動。

黃建程說，攜帶式輸注器為耗材，1天約需700元，目前並無健保給付，在院內試辦期間，由合作廠商提供，希望政府在積極推動在宅照護及改善護理人力不足問題之際，健保署可將相關耗材納入健保給付，也減輕患者及家屬的負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中