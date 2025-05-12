送愛到偏鄉！ 13名藝人捐贈阿里山鄉醫療巡迴車

聶雲（左1）等13名藝人，今代表捐贈阿里山鄉衛生所醫療巡迴車，縣長翁章梁（左二）代表受贈。（嘉義縣政府提供）（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中華演藝人高爾夫協會凝聚演藝界愛心，今天由藝人聶雲、張宇等13名藝人代表，捐贈醫療巡迴車給嘉義縣阿里山鄉衛生所，將有助提升偏鄉醫療服務品質。

中華演藝人高爾夫協會今年舉辦第2屆夢想基金聯誼賽，在眾多球友熱情參與下，募集140萬元善款，捐贈1輛醫療巡迴車給阿里山鄉衛生所，照護偏鄉民眾。

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捐贈儀式今（12）日上午在嘉義縣政府前舉行，包括聶雲、張宇，還有民雄夫妻、李佩甄、王靜瑩、康茵茵、伊正、林筱薇、唐從聖、艾語莎、鄭仲茵、姚元浩等藝人出席，縣長翁章梁致贈感謝狀，謝謝協會用實際行動，讓醫療資源能進入偏鄉、傳遞溫暖。

聶雲說，協會成立宗旨，就是希望藉由藝人自身的號召力，邀請企業與團體響應，關懷需要幫助的民眾，也是對觀眾長期以來的支持與鼓勵表達感謝，增加與觀眾之間的情感連結。

翁章梁說，阿里山鄉地處偏遠、幅員廣大，即使在部落之間移動，也可能需花費2小時，民眾如果需要下山就醫，來回車程長達3小時，未來會充分發揮醫療巡迴車最大效能，改善偏鄉醫療服務。

縣衛生局長趙紋華說，嘉義縣結合衛生福利部健保署IDS計畫，由阿里山鄉衛生所、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、奇美醫院等醫療團隊，分別提供各村定點及巡迴醫療，每週至少2次以上一般科門診醫療；針對失能、不便外出就醫民眾，提供到宅醫療服務，近年也針對偏鄉地區，運用科技推動遠距眼科醫療服務。

趙紋華說，阿里山鄉目前設有9間衛生室，醫師每天需行駛至少80公里前往各部落診療，夜間也都堅持執行巡迴醫療，全年無休，此次獲贈巡迴車意義重大，縣府將持續整合各方資源，營造更友善的醫療環境。

中華演藝人高爾夫協會揮桿傳愛，今捐贈嘉義縣阿里山鄉衛生所醫療巡迴車。（嘉義縣政府提供）（記者王善嬿攝）

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