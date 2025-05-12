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從遊戲學健康！「新北電競王」37支隊伍爭冠軍寶座

2025/05/12 14:48

三和國小學童遊戲畫面。（衛生局提供）

三和國小學童遊戲畫面。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局與教育局攜手辦理「健康識能競賽」，以「新北電競王」為主題，透過遊戲化學習推動健康教育，讓國小學童在競技中學習健康知識，建立良好生活習慣。此次校園競賽初賽結果已出爐，由二連霸學校金山區三和國小領銜，新北市共計37支隊伍，即日起至5月23日展開線上總決賽。

三和國小帶隊老師林瑋豪表示，電競王不只是比賽，更是課堂的延伸與實踐，孩子們在遊戲中學習分工、溝通，也從健康題庫中掌握實用知識；此外，也有家長向他分享，孩子竟能在家庭討論中主動提出長照專線1966，還能解釋醫療輔具的申請方式，讓家人十分驚訝與感動。

林瑋豪說，此次競賽題庫涵蓋均衡飲食、急救常識、菸檳防制、長照資源等議題，不少學生能熟記「豆魚蛋肉一掌心」的飲食建議，甚至在家提醒父母少吃甜食、查看營養標示，讓「遊戲中的知識」實際落實於家庭生活中。

林瑋豪指出，三和國小也將競賽題庫融入健體與綜合課程，在朝會推廣營養教育與菸害防制。今年競賽主題「夢幻果島大冒險」更結合地方特色，將金山地瓜、五穀米等在地農產轉化為遊戲角色，提升孩子對健康飲食的認識與認同。

衛生局長陳潤秋表示，希望透過有趣、具互動性的學習方式，讓孩子學會思考、選擇與實踐，把健康識能變成生活的一部分。這場融合教育、科技與創意的健康電競賽，不僅強化學童的知識力，也讓他們在生活中成為照顧家人與自己的健康小勇者。更多活動資訊，請見「新北電競王」官網。

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