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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

高雄8％以上學童「視覺內聚不足」 介入訓練守護學童視力

2025/05/12 14:16

高雄市針對國小學童進行功能性視覺異常-內聚不足的大型調查。（記者許麗娟翻攝）

高雄市針對國小學童進行功能性視覺異常-內聚不足的大型調查。（記者許麗娟翻攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕「視覺內聚不足」是一種常見但常被忽略的功能性視覺異常，患者在看近物時雙眼難以聚焦，常導致複視、眼睛疲勞、閱讀效率低下與注意力分散等情形。為此，高市衛生局攜手市立凱旋醫院、眼科與視光學領域的專家學者，針對高市學童進行系統性調查，患者透過「鉛筆推進」的介入訓練，可望獲得有效改善。

高雄市衛生局長黃志中表示，這次調查不僅是單純的視力檢查，更是全台首度聚焦於「功能性視覺異常-內聚不足」的大型調查。目前高雄市針對多所國小學生的初步調查結果顯示，約有8-12%的學童出現不同程度的內聚不足症狀，隨著數位學習普及、近距離用眼需求大增，眼睛的負擔加重，症狀可能越明顯。

「視覺內聚不足」患者在看近物時雙眼難以聚焦，常導致複視、眼睛疲勞、閱讀效率低下與注意力分散等情形（記者許麗娟翻攝）

「視覺內聚不足」患者在看近物時雙眼難以聚焦，常導致複視、眼睛疲勞、閱讀效率低下與注意力分散等情形（記者許麗娟翻攝）

視覺內聚不足（CI）與注意力不足過動症（ADHD）在臨床表現上有諸多重疊，國際研究指出，這兩者常因症狀相似而被誤診，導致孩子錯失適當的視覺治療，增加學習與生活困擾。

中台科技大學視光系主任葉上民表示，視覺內聚不足的成因很多，會經驗光師檢測，眼科醫師評估，一旦發現有視覺內聚不足的問題，通常介入處置的方式為視覺訓練法，台灣眼科常使用「鉛筆推進」訓練，有效改善症狀，平均1個月有顯著改善，3個月大幅度改善，約半年幾乎可與正常人一樣。

高雄市針對國小學童進行功能性視覺異常-內聚不足的大型調查。（記者許麗娟翻攝）

高雄市針對國小學童進行功能性視覺異常-內聚不足的大型調查。（記者許麗娟翻攝）

高雄市議會副議長曾俊傑今偕同多位市議員前往校園檢測現場考察，曾俊傑表示，台灣學童近視率已高達45%，內聚不足問題更凸顯視覺健康議題的重要性。這項研究成果，未來將可作為擬定兒童健康政策的重要依據。

高雄市驗光師公會負責協力執行校園第一線的視覺檢測與衛教，理事長許智為說，這是一場專業與公共衛生的合作行動，展現民間與政府攜手守護學童視覺健康的典範力量。

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