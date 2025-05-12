自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

竹市敬老愛心卡合作藥局再添8間 全市52間藥局響應

2025/05/12 14:04

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局再添8間，全市已有52間藥局響應。（市府提供）

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局再添8間，全市已有52間藥局響應。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府持續擴增敬老卡及愛心卡使用項目，去年10月擴大試辦使用於藥局後，已有許多藥局陸續加入，目前共有44間合作的藥局，今再新增8間藥局，全市已累計共52間合作藥局，讓長輩與身障朋友一卡在手，在地便利又方便。

市府表示，今（12）日起再增加8間藥局，目前共52家藥局加入敬老卡及愛心卡合作行列，包含北區21家、東區27家、香山4家。此次新增的8家藥局，包含：合康連鎖藥局（關新店）、康寧藥局、豐驗堂藥局、明湖健保藥局、速安藥局、荷寧藥局、吉康藥局及真善美中央藥局。為加速藥局佈建，市府也推出補助合作藥局所需的設備費用，並輔導建置系統，讓更多藥局有意願投入敬老卡及愛心卡的服務，未來也將持續擴增合作藥局。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍且居住新竹市，並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。

社會處說明，竹市長輩或身障朋友若有申請敬老卡或愛心卡，以及查詢卡片內點數等需求，可至竹市各區區公所查詢，也可電洽並提供悠遊卡卡號等資料，將由專人查詢；此外，民眾也可至悠遊卡公司網站查詢，敬老卡相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203、愛心卡相關事項請洽詢社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中