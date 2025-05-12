竹市敬老愛心卡合作藥局再添8間 全市52間藥局響應

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局再添8間，全市已有52間藥局響應。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府持續擴增敬老卡及愛心卡使用項目，去年10月擴大試辦使用於藥局後，已有許多藥局陸續加入，目前共有44間合作的藥局，今再新增8間藥局，全市已累計共52間合作藥局，讓長輩與身障朋友一卡在手，在地便利又方便。

市府表示，今（12）日起再增加8間藥局，目前共52家藥局加入敬老卡及愛心卡合作行列，包含北區21家、東區27家、香山4家。此次新增的8家藥局，包含：合康連鎖藥局（關新店）、康寧藥局、豐驗堂藥局、明湖健保藥局、速安藥局、荷寧藥局、吉康藥局及真善美中央藥局。為加速藥局佈建，市府也推出補助合作藥局所需的設備費用，並輔導建置系統，讓更多藥局有意願投入敬老卡及愛心卡的服務，未來也將持續擴增合作藥局。

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社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍且居住新竹市，並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。

社會處說明，竹市長輩或身障朋友若有申請敬老卡或愛心卡，以及查詢卡片內點數等需求，可至竹市各區區公所查詢，也可電洽並提供悠遊卡卡號等資料，將由專人查詢；此外，民眾也可至悠遊卡公司網站查詢，敬老卡相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203、愛心卡相關事項請洽詢社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。

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