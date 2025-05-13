健康網》呷冰涼爽一「夏」！ 食藥署教4原則安心吃

食藥署指出，冰品、冰棒、冰塊及相關配料若保存不當，很容易造成微生物孳生；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，正是呷冰時節！食品藥物管理署（下稱食藥署）指出，事實上，冰品、冰棒、冰塊及相關配料若保存不當，易造成微生物孳生，食用後可能引起腹瀉、嘔吐等情況。尤其當冷凍或冷藏保存控管不當、儲存時間過長、容器及環境衛生不佳或是水質受污染、製作人員衛生習慣不良、製作器具不整潔等，都可能造成飲食危機，因此教提供4原則安心吃。

選購前 留意現場環境與操作人員

為了讓民眾食在安心，近年來，衛生機關積極查核冰品相關販賣業者的作業衛生，例如：現場製作人員衛生措施、製造場所的環境衛生及冰品保存方式等。食藥署提醒，冰品相關販賣業者也應落實自主管理，例如：多留意冷凍冰箱溫度需維持在標準範圍內（-18℃以下）；作業區環境、設備及器具需保持清潔；食材放置時需離地，倉儲作業應遵行先進先出原則。

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此外，與食品直接接觸的從業人員，工作時應穿戴整潔之工作衣帽及戴口罩；手部應經常保持清潔，工作前或手部受污染時，依正確步驟洗手，也不得留指甲、塗指甲油與配戴飾品。

食藥署提醒，選購冰品前，注意現場工作人員與環境，確認製備過程、作業環境、器具及盛裝容器是否保持清潔；情境照。（圖取自freepik）

食藥署叮嚀，民眾購買冰品時，應注意下列4點原則，才能讓您安心呷冰過一夏！

1. 先至食品藥物業者登錄平台查詢，確認店家有沒有完成食品業者登錄。

2. 注意現場工作人員與環境，確認製備過程、作業環境、器具及盛裝容器是否保持清潔。

3. 民眾購買包裝冰品（例如冰棒、霜淇淋）時，應檢查包裝及標示內容是否完整。

4. 選購後的冰品要儘速食用完畢或放入冰箱保存，才可以防止細菌孳生。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第878期

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