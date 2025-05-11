健康網》春入夏季節轉換易煩躁 補充4類食物讓人心情變好

隨著春天進入夏天，季節變化忽冷忽熱，可能讓人變得煩躁，多補充牛奶、香蕉等4類食物，有助放鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著春天進入夏天，季節變化忽冷忽熱，讓人的心情起伏變大。不僅影響身體，還可能讓人變得煩躁，甚至影響睡眠與食慾。昌盛堂中醫診所指出，春夏交替時，多補充牛奶、香蕉等4類食物，以及調整生活習慣，都有助於放鬆心情，平緩地度過季節交替的不適感。

昌盛堂中醫診所在臉書專頁及網頁指出，春夏交替時，日照時間變長，有些人感覺精力充沛，但是有些人卻會覺得不安或易怒。這種變化與大腦內的神經傳導物質，如血清素、多巴胺的調節有關聯。

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哪些人容易受影響？本身有情緒困擾的人，如憂鬱症、躁鬱症；對環境變化特別敏感的高敏感族群，容易產生焦慮；責任心強的人，當事情超出掌控時容易感到挫折。

中醫表示，日常生活中，不妨多攝取以下的四種食物，幫助穩定情緒。

˙補充色胺酸（牛奶、香蕉、堅果），有助於血清素生成

˙攝取維生素B群（全穀類、深色蔬菜），幫助神經系統運作順暢

˙Omega-3脂肪酸（深海魚、亞麻仁油），有助於減少情緒低落

˙維持腸道健康（優酪乳、發酵食物），腸道與情緒息息相關

中醫指出，盡量不要攝取影響情緒的食物，例如過量咖啡因、含糖飲料，可能讓情緒起伏更劇烈。又或是，過度精緻加工食品、油炸物，易影響腸道健康，進而影響心情。

此外，每天30分鐘快走、伸展運動，有助於穩定情緒。多接觸陽光，日照可幫助體內血清素分泌，減少憂鬱感。透過冥想、閱讀，以及音樂等方式放鬆心情，覺察情緒變化，學會接納與調適，不過度壓抑，將能紓解季節轉換的不適感。

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