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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》敲膽經改善體態、助排毒！ 中醫教4步驟打造鉛筆腿

2025/05/11 20:18

王俊潔指出，膽經與肝經是人體重要的經絡搭檔，負責氣血循環與代謝功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

王俊潔指出，膽經與肝經是人體重要的經絡搭檔，負責氣血循環與代謝功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想改善大腿線條、幫助代謝與排毒？「敲膽經」或許是一個簡單又有效的方法。翰醫堂中醫診所中醫師王俊潔在臉書專頁發文表示，膽經與肝經是人體重要的經絡搭檔，負責氣血循環與代謝功能，透過刺激膽經，依序敲打環跳穴、風市穴、中瀆穴、膝陽關穴4穴位，不僅能讓雙腿變輕盈，對於大腿側邊容易囤積脂肪的體型更有明顯幫助。

4大穴位刺激 幫助氣血循環、調理濕氣

王俊潔指出，「敲膽經」的動作非常簡單，首先需將手握成「虛拳」，即拳頭中保留一點空心，如同捧著一顆小球。接著，從大腿根部外側開始敲打，一路向下至膝蓋外側，沿途經過4個重要穴位：

1. 環跳穴：位於大腿與臀部交界處。

2. 風市穴：大腿外側最凸的位置，約等同於站立時手自然下垂可觸及的地方。

3. 中瀆穴：風市與膝蓋之間。

4. 膝陽關穴：膝蓋外側，髕骨上方一點的位置。

每個穴位敲打4下為一次循環，每天左右腿各做50次循環，只需幾分鐘即可完成。

輕鬆有感 氣色變好不是夢

王俊潔提醒，敲打時不需過猛，只要感到微微發熱、痠脹即可。長期進行除了有助於腿部線條雕塑，亦能調理體內濕氣、紓解壓力，甚至讓氣色悄悄變得紅潤。建議民眾可將此動作作為日常保健的一部分。

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