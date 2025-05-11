自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》晚上吃B群睡不著？ 營養師：選「這2種」安神助眠

2025/05/11 21:20

營養師分享，B6和B12能幫助合成血清素與褪黑激素，紓壓安神，讓人一夜好眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，B6和B12能幫助合成血清素與褪黑激素，紓壓安神，讓人一夜好眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人對B群都存有迷思，認為晚上吃會讓人睡不著覺，但只要選對成分，反而會睡得更好，讓你隔天擁有好精神喔！營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片分享，B群中的B6B12，非但不會干擾睡眠，還能幫助合成血清素褪黑激素，紓壓安神。

選對B群助入睡 搭咖啡因恐害失眠

國健署表示，B群是一群維生素的總稱，有B1、B2、B6、B12、菸鹼酸、泛酸、葉酸等多種維生素。張珮蓁指出，其中的B6和B12能夠合成「血清素」及「褪黑激素」，有助於提升睡眠品質。像B6就是合成血清素的關鍵營養素，可以穩定心情、紓壓放鬆；B12則是參與神經系統調節，幫助日夜節律更順暢。

至於坊間流傳服用B群會睡不著的情況，張珮蓁說明，這是只有在吃到超高劑量的B1，或搭配咖啡因才可能發生，且只有少數人會覺得「醒腦」。一般人晚上補充適量的B6及B12，反而更助眠。

食補B群

國健署補充，全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類和堅果種子類等6大類食物皆含有B群，全穀及未精製雜糧含有豐富的維生素B1及菸鹼酸、乳品含有充沛的維生素B2、深色蔬菜含有許多葉酸。

國健署以「全穀雜糧類」為例，比起精製澱粉，全榖類更能提供豐富的B群，因為精製澱粉去除了麩皮與胚芽，營養價值已大幅降低，像糙米的維生素B1比白米多了將近5倍，菸鹼酸則接近6倍。

除了糙米以外，國健署也建議民眾可以選擇黑米、五穀米，或將部分的澱粉改成未精製的雜糧薯類，像是地瓜、南瓜等，都是很棒的選擇。除了吃飯，挑選麵包時可以選擇全麥麵包、雜糧麵包等，全麥麵粉的維生素B群含量也遠高於白麵粉。

國健署指出，比起白飯、白麵等精製澱粉，全榖類更能提供豐富的B群；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，比起白飯、白麵等精製澱粉，全榖類更能提供豐富的B群；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中