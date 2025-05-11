健康網》晚上吃B群睡不著？ 營養師：選「這2種」安神助眠

營養師分享，B6和B12能幫助合成血清素與褪黑激素，紓壓安神，讓人一夜好眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人對B群都存有迷思，認為晚上吃會讓人睡不著覺，但只要選對成分，反而會睡得更好，讓你隔天擁有好精神喔！營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發影片分享，B群中的B6和B12，非但不會干擾睡眠，還能幫助合成血清素與褪黑激素，紓壓安神。

選對B群助入睡 搭咖啡因恐害失眠

國健署表示，B群是一群維生素的總稱，有B1、B2、B6、B12、菸鹼酸、泛酸、葉酸等多種維生素。張珮蓁指出，其中的B6和B12能夠合成「血清素」及「褪黑激素」，有助於提升睡眠品質。像B6就是合成血清素的關鍵營養素，可以穩定心情、紓壓放鬆；B12則是參與神經系統調節，幫助日夜節律更順暢。

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至於坊間流傳服用B群會睡不著的情況，張珮蓁說明，這是只有在吃到超高劑量的B1，或搭配咖啡因才可能發生，且只有少數人會覺得「醒腦」。一般人晚上補充適量的B6及B12，反而更助眠。

食補B群

國健署補充，全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類和堅果種子類等6大類食物皆含有B群，全穀及未精製雜糧含有豐富的維生素B1及菸鹼酸、乳品含有充沛的維生素B2、深色蔬菜含有許多葉酸。

國健署以「全穀雜糧類」為例，比起精製澱粉，全榖類更能提供豐富的B群，因為精製澱粉去除了麩皮與胚芽，營養價值已大幅降低，像糙米的維生素B1比白米多了將近5倍，菸鹼酸則接近6倍。

除了糙米以外，國健署也建議民眾可以選擇黑米、五穀米，或將部分的澱粉改成未精製的雜糧薯類，像是地瓜、南瓜等，都是很棒的選擇。除了吃飯，挑選麵包時可以選擇全麥麵包、雜糧麵包等，全麥麵粉的維生素B群含量也遠高於白麵粉。

國健署指出，比起白飯、白麵等精製澱粉，全榖類更能提供豐富的B群；示意圖。（圖取自freepik）

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