自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友哭了！ 營養師教5招戰勝血糖焦慮

2025/08/23 14:50

楊斯涵指出，面對血糖失控，首先要接住情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

楊斯涵指出，面對血糖失控，首先要接住情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血糖怎麼又突然飆高？許多糖尿病患者在面對血糖起伏時，常感到無力甚至想放棄。營養師楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享，曾有病友因血糖降不下來而落淚，擔心是不是自己做得不夠好，甚至害怕立即出現併發症。她提醒，糖尿病就像一場「沒有終點的馬拉松」，除了管理數字，更要學會與情緒和平共處。5招戰勝血糖焦慮：先接住情緒、找出「暫時高」的原因，善用數據當工具，讓小調整更持久；並且讓醫療團隊知道你的焦慮。

楊斯涵指出，面對血糖失控，首先要接住情緒：允許自己害怕、難過，因為這是身心在壓力下的正常反應。若覺得過於焦慮，也可以給自己一天或半天的喘息時間，不必時時盯著血糖數字。

接著，應找出暫時升高的原因。短期因素如感染、壓力、荷爾蒙變化、睡眠不足或用藥調整，都可能導致血糖上升。若能釐清原因，就能更快對症處理，也不會一味將責任歸咎自己。

糖友應善用數據當工具，讓小調整更持久；圖為情境照。（圖取自freepik）

糖友應善用數據當工具，讓小調整更持久；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，她提醒病友，血糖是工具，不是成績單。它就像導航儀，指引方向而非評斷努力。特別是連續血糖監測（CGM），能幫助糖友觀察整體血糖曲線，而不僅是單一數值。

在生活調整上，「小改變比大翻盤更持久」，不要一次追求完美，而是專注在一步步的改善。最後，她也鼓勵病友，若有焦慮或困難，應主動告訴醫療團隊，讓醫師、營養師或糖尿病衛教師協助找到更合適的藥物與生活策略。

楊斯涵強調，血糖控制不是一場孤軍奮戰，而是與自己、與醫療團隊一起走的長期過程。她提醒所有糖友：「先接住情緒，再面對數字，才能在這場馬拉松中走得更穩。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中