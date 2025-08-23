健康網》糖友哭了！ 營養師教5招戰勝血糖焦慮

楊斯涵指出，面對血糖失控，首先要接住情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕血糖怎麼又突然飆高？許多糖尿病患者在面對血糖起伏時，常感到無力甚至想放棄。營養師楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享，曾有病友因血糖降不下來而落淚，擔心是不是自己做得不夠好，甚至害怕立即出現併發症。她提醒，糖尿病就像一場「沒有終點的馬拉松」，除了管理數字，更要學會與情緒和平共處。5招戰勝血糖焦慮：先接住情緒、找出「暫時高」的原因，善用數據當工具，讓小調整更持久；並且讓醫療團隊知道你的焦慮。

楊斯涵指出，面對血糖失控，首先要接住情緒：允許自己害怕、難過，因為這是身心在壓力下的正常反應。若覺得過於焦慮，也可以給自己一天或半天的喘息時間，不必時時盯著血糖數字。

接著，應找出暫時升高的原因。短期因素如感染、壓力、荷爾蒙變化、睡眠不足或用藥調整，都可能導致血糖上升。若能釐清原因，就能更快對症處理，也不會一味將責任歸咎自己。

糖友應善用數據當工具，讓小調整更持久；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，她提醒病友，血糖是工具，不是成績單。它就像導航儀，指引方向而非評斷努力。特別是連續血糖監測（CGM），能幫助糖友觀察整體血糖曲線，而不僅是單一數值。

在生活調整上，「小改變比大翻盤更持久」，不要一次追求完美，而是專注在一步步的改善。最後，她也鼓勵病友，若有焦慮或困難，應主動告訴醫療團隊，讓醫師、營養師或糖尿病衛教師協助找到更合適的藥物與生活策略。

楊斯涵強調，血糖控制不是一場孤軍奮戰，而是與自己、與醫療團隊一起走的長期過程。她提醒所有糖友：「先接住情緒，再面對數字，才能在這場馬拉松中走得更穩。」

