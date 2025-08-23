自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》多吃拉麵死得早？研究：少喝湯降風險

2025/08/23 15:33

日本有不少人喜愛吃拉麵；然研究指出，若食用次數過於頻繁，以及喝太多湯，可能造成罹病早逝風險上升。（圖取自freepik）

日本有不少人喜愛吃拉麵；然研究指出，若食用次數過於頻繁，以及喝太多湯，可能造成罹病早逝風險上升。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本人喜愛吃拉麵，不論老中青三代皆然；然拉麵的發源地日本，有研究發現：拉麵吃得太多，很有可能增加死於心血管疾病與癌症的風險。雖研究表示，經常吃拉麵的人通常是中年男子，且有其他不好的習慣（例如飲酒或吸菸），仍稍具參考價值。其中研究更強調，若將湯喝掉一半以上，將大幅提高早逝機率。

日本山形縣立保健醫療大學與山形縣米澤營養大學研究納入6,725名大於40歲的參與者（2,349名男性與4,376名女性），將吃拉麵的頻率分為4組：1個月少於1次、1個月1至3次、1週1至2次，以及1週3次以上。

結果發現：經常吃拉麵的人之中，男性、吸菸、飲酒者較常見，以及BMI偏高，有慢性病的人也偏多。「1週3次以上」死亡風險較高，其中以男性、70歲以下以及湯喝得多的人較為顯著。

在研究期間，約4.5年內有145人死亡，其中癌症有100人。這裡面「1週3次以上」的風險明顯高於「1週1至2次」；但其他兩項無明顯差異。另外拉麵的湯攝取量超過50%，也就是湯喝得較多，死亡風險明顯上升，就連「1個月少於1次」的組別也是。不少人喜歡吃拉麵時配點小酒，這類人若經常吃拉麵，死亡風險顯著較高。

最後研究結論指出，食用拉麵頻率過高以及喝很多湯（一半以上），死亡風險上升。因此建議減少拉麵攝取，以及少喝湯，淺嚐即可。

相關新聞請見

健康網》拉麵暗藏高鈉熱量陷阱 營養師：先吃菜肉、少喝湯

健康網》拉麵嗑過頭健康拉警報？營養師公開6招訣竅享美食

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中