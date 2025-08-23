限制級
健康網》多吃拉麵死得早？研究：少喝湯降風險
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕日本人喜愛吃拉麵，不論老中青三代皆然；然拉麵的發源地日本，有研究發現：拉麵吃得太多，很有可能增加死於心血管疾病與癌症的風險。雖研究表示，經常吃拉麵的人通常是中年男子，且有其他不好的習慣（例如飲酒或吸菸），仍稍具參考價值。其中研究更強調，若將湯喝掉一半以上，將大幅提高早逝機率。
日本山形縣立保健醫療大學與山形縣米澤營養大學研究納入6,725名大於40歲的參與者（2,349名男性與4,376名女性），將吃拉麵的頻率分為4組：1個月少於1次、1個月1至3次、1週1至2次，以及1週3次以上。
結果發現：經常吃拉麵的人之中，男性、吸菸、飲酒者較常見，以及BMI偏高，有慢性病的人也偏多。「1週3次以上」死亡風險較高，其中以男性、70歲以下以及湯喝得多的人較為顯著。
在研究期間，約4.5年內有145人死亡，其中癌症有100人。這裡面「1週3次以上」的風險明顯高於「1週1至2次」；但其他兩項無明顯差異。另外拉麵的湯攝取量超過50%，也就是湯喝得較多，死亡風險明顯上升，就連「1個月少於1次」的組別也是。不少人喜歡吃拉麵時配點小酒，這類人若經常吃拉麵，死亡風險顯著較高。
最後研究結論指出，食用拉麵頻率過高以及喝很多湯（一半以上），死亡風險上升。因此建議減少拉麵攝取，以及少喝湯，淺嚐即可。
