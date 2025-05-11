自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》口腔健康不只防蛀牙 研究：咀嚼力影響失智風險

2025/05/11 16:41

多項研究證實，失智、失能與咀嚼力和牙齒數目之間確實有密切關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

多項研究證實，失智、失能與咀嚼力和牙齒數目之間確實有密切關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咀嚼能力不只影響進食，也與認知功能息息相關。營養學者洪泰雄在臉書專頁彙整多項研究證實，失智、失能與咀嚼力和牙齒數目之間確實有密切關聯，推測與4原因有關，包括：咀嚼能刺激唾液分泌、促進腦神經活化、訓練臉部肌肉及建立進食節奏，助消化的同時，也能避免吞嚥困難，延緩認知退化。

牙齒數量、咀嚼力佳，皆有利於認知健康。洪泰雄引述1項2007年發表於《Journal of the American Geriatrics Society》的研究發現，牙齒數量少於20顆的高齡者，其失智風險顯著增加。另1篇2013年研究則指出，咀嚼可以刺激腦部特定區域（如海馬迴），提升血流量，促進神經可塑性，有益於記憶。

不只如此，口腔疾病也可能誘發阿茲海默症。洪泰雄引述2019年1篇研究顯示，慢性牙周病菌（如Pg菌）可經由血液進入腦部，誘發發炎反應，加速阿茲海默症進展。

研究顯示，慢性牙周病菌可經由血液進入腦部，誘發發炎反應，加速阿茲海默症進展，顯示出維持口腔健康之重要性；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，慢性牙周病菌可經由血液進入腦部，誘發發炎反應，加速阿茲海默症進展，顯示出維持口腔健康之重要性；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

咀嚼4功能 或是遠離失智、失能關鍵

為何口腔健康與失智、失能有關？洪泰雄主張，咀嚼時融合了以下幾個重要功能：

1.刺激唾液分泌，幫助消化吸收。

2.促進腦神經活化，延緩認知退化。

3.訓練臉部肌肉，避免肌少與吞嚥困難。

4.建立進食節奏，提升專注與滿足感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中