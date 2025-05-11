健康網》口腔健康不只防蛀牙 研究：咀嚼力影響失智風險

多項研究證實，失智、失能與咀嚼力和牙齒數目之間確實有密切關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咀嚼能力不只影響進食，也與認知功能息息相關。營養學者洪泰雄在臉書專頁彙整多項研究證實，失智、失能與咀嚼力和牙齒數目之間確實有密切關聯，推測與4原因有關，包括：咀嚼能刺激唾液分泌、促進腦神經活化、訓練臉部肌肉及建立進食節奏，助消化的同時，也能避免吞嚥困難，延緩認知退化。

牙齒數量、咀嚼力佳，皆有利於認知健康。洪泰雄引述1項2007年發表於《Journal of the American Geriatrics Society》的研究發現，牙齒數量少於20顆的高齡者，其失智風險顯著增加。另1篇2013年研究則指出，咀嚼可以刺激腦部特定區域（如海馬迴），提升血流量，促進神經可塑性，有益於記憶。

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不只如此，口腔疾病也可能誘發阿茲海默症。洪泰雄引述2019年1篇研究顯示，慢性牙周病菌（如Pg菌）可經由血液進入腦部，誘發發炎反應，加速阿茲海默症進展。

研究顯示，慢性牙周病菌可經由血液進入腦部，誘發發炎反應，加速阿茲海默症進展，顯示出維持口腔健康之重要性；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

咀嚼4功能 或是遠離失智、失能關鍵

為何口腔健康與失智、失能有關？洪泰雄主張，咀嚼時融合了以下幾個重要功能：

1.刺激唾液分泌，幫助消化吸收。

2.促進腦神經活化，延緩認知退化。

3.訓練臉部肌肉，避免肌少與吞嚥困難。

4.建立進食節奏，提升專注與滿足感。

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