健康網》影后楊貴媚罹帶狀疱疹 醫：接種疫苗可防復發風險

影后楊貴媚罹帶狀疱疹，醫建議接種疫苗可防復發風險。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以《小雁與吳愛麗》奪下亞洲電影大獎的楊貴媚，因過度勞累導致帶狀疱疹（民間俗稱皮蛇）上身，因錯過黃金治療期，神經痛了2個月才恢復。台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新提醒，帶狀疱疹有時候會被誤認一般皮膚病，初期如果感到皮膚刺痛就要小心，病發後把握發疹後72小時內的黃金治療期，才不致於因神經痛拉長數個月的治療期。

影后楊貴媚罹帶狀疱疹後，因為錯過黃金治療期，神經痛了整整2個月才恢復，事實上這已是她第2次發作。

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烏惟新指出，一般皮膚病（如濕疹）以搔癢為主，不會疼痛，少有明顯水泡階段。而帶狀疱疹初期可能感到皮膚刺痛、灼熱、麻木，通常局限於身體一側。數天後患處出現紅斑，進而形成丘疹、水泡，可能伴隨劇烈疼痛。

烏惟新接著說，帶狀疱疹的黃金治療期為發疹後的72小時內，使用抗病毒藥（如Acyclovir、Valacyclovir）可縮短病程，並且降低神經痛風險。一般抗病毒藥治療期約7到10天，但若發生神經痛，後續神經痛治療期間可能需要數個月。

烏惟新特別提醒，帶狀疱疹本身不直接傳染帶狀疱疹，但水泡中的病毒（水痘-帶狀疱疹病毒，VZV）可透過直接接觸傳染給未得過水痘，或是還沒有接種水痘疫苗的人，導致其罹患水痘（非帶狀疱疹）。所以患者應避免與孕婦、嬰幼兒或免疫力低下者密切接觸，保持患處覆蓋（如用紗布），勤洗手。

烏惟新建議罹患帶狀疱疹日常照護：

˙個人清潔：使用溫和肥皂洗澡，但避免用力搓揉患處，洗後輕拍乾燥。

˙飲食：均衡飲食即可。

帶狀疱疹的確有復發的可能，尤其在免疫力下降時可能復發。烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」說明，帶狀疱疹對高齡及免疫抑制族群的健康構成威脅，不僅發病率高，病情和併發症也更嚴重。新一代重組亞單位疫苗（如Shingrix）為非活性疫苗，對高齡者保護力更好，成為預防帶狀疱疹的理想選擇。

烏惟新補充，復原者不建議立即接種疫苗，可以在兩個月後施打。帶狀疱疹剛復原的患者腦中風或心血管疾病風險增加，尤其是發病一個月內，建議充分休息，減少壓力，幫助免疫系統恢復。

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