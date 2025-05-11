限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》家常洋蔥炒蛋吃出保護力！ 富含3大健康功效
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥炒蛋是常見的家常料理，看似平凡無奇，卻有著意想不到的健康益處！數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發影片指出，洋蔥炒蛋對人體的3種好處，包括促進心血管健康、抗發炎，以及幫助消化。
3大營養素與健康功效
●營養素：鉀，有助於調節血壓與心臟健康；硫化物，具有天然抗菌與抗發炎特性，如蒜素、洋蔥素；槲皮素（Quercetin），一種強效植化素，有抗氧化、抗發炎、可能具抗癌潛力。
請繼續往下閱讀...
●健康功效：促進心血管健康，可改善血脂與血壓；抗發炎與抗氧化，有助於抵抗慢性疾病；助消化，含有益生元纖維，有利腸道菌群健康。
食譜
●材料：雞蛋3顆、切絲洋蔥1顆（約150g）、紅蘿蔔絲10g、食用油適量。
●醬汁：醬油、蠔油、清水各15ml、鰹魚粉1g。
●料理5步驟：
1.調醬：將醬油、蠔油、清水與鰹魚粉混合，攪拌均勻備用。
2.炒蛋：將雞蛋打散，倒入熱鍋中煎至略為凝固，炒至半熟狀態後起鍋備用。
3.炒菜：同鍋加少許油，放入洋蔥絲與紅蘿蔔絲炒至軟化出香氣。
4.拌炒：加入先前炒好的蛋，轉中火拌炒均勻。
5.調味：倒入調好的醬汁，快速拌炒至醬汁均勻包覆食材，即可起鍋。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應