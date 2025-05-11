健康網》家常洋蔥炒蛋吃出保護力！ 富含3大健康功效

營養師指出，洋蔥炒蛋對人體有3大好處：促進心血管健康、抗發炎，以及幫助消化。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥炒蛋是常見的家常料理，看似平凡無奇，卻有著意想不到的健康益處！數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發影片指出，洋蔥炒蛋對人體的3種好處，包括促進心血管健康、抗發炎，以及幫助消化。

3大營養素與健康功效

●營養素：鉀，有助於調節血壓與心臟健康；硫化物，具有天然抗菌與抗發炎特性，如蒜素、洋蔥素；槲皮素（Quercetin），一種強效植化素，有抗氧化、抗發炎、可能具抗癌潛力。

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●健康功效：促進心血管健康，可改善血脂與血壓；抗發炎與抗氧化，有助於抵抗慢性疾病；助消化，含有益生元纖維，有利腸道菌群健康。

營養師分享，洋蔥含有硫化物與槲皮素，有助於抗發炎，對抗慢性疾病；示意圖。（圖取自freepik）

食譜

●材料：雞蛋3顆、切絲洋蔥1顆（約150g）、紅蘿蔔絲10g、食用油適量。

●醬汁：醬油、蠔油、清水各15ml、鰹魚粉1g。

●料理5步驟：

1.調醬：將醬油、蠔油、清水與鰹魚粉混合，攪拌均勻備用。

2.炒蛋：將雞蛋打散，倒入熱鍋中煎至略為凝固，炒至半熟狀態後起鍋備用。

3.炒菜：同鍋加少許油，放入洋蔥絲與紅蘿蔔絲炒至軟化出香氣。

4.拌炒：加入先前炒好的蛋，轉中火拌炒均勻。

5.調味：倒入調好的醬汁，快速拌炒至醬汁均勻包覆食材，即可起鍋。

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