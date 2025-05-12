健康網》「減脂新寵」櫛瓜4好處！ 營養師：護心助代謝

營養師分享，櫛瓜含有豐富的營養素，如膳食纖維、鉀、維生素C與A、B群；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近在市場上越來越常見到櫛瓜身影，不但容易購買，價格也親民許多。營養師廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文表示，櫛瓜不只美味、熱量低、適合減脂，更含有豐富的營養素，如幫助消化的膳食纖維、調控血壓的鉀、增強抵抗力的維生素C與A、幫助代謝的B群等，營養超豐富。

櫛瓜4營養素 鉀助護心

●膳食纖維：幫助腸道蠕動，促進消化。

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●鉀：有助調節血壓，對心血管健康有益。

●維生素C與A：抗氧化、增強免疫力。

●葉酸與維生素B群：對代謝與細胞修復也有幫助。

營養師指出，櫛瓜屬瓜類，水分含量高，熱量低，適合減脂的人食用；示意圖。（圖取自freepik）

廖欣儀指出，櫛瓜外型像小黃瓜，屬於瓜類蔬菜，水分含量高，熱量低，適合減脂或輕食飲食的人食用。料理方法也很簡單，無論是煎、炒、蒸，甚至生吃都非常美味，口感十分百搭。她也分享煎櫛瓜食譜，提供民眾清爽美食新選擇：

煎櫛瓜食譜

●材料：櫛瓜1條、橄欖油1小匙、海鹽、黑胡椒或義式香料適量。

●做法：首先，櫛瓜洗淨後切片，厚度約0.5公分；再將平底鍋加熱，倒入橄欖油；之後放入櫛瓜片，小火煎至雙面金黃；最後灑上海鹽與黑胡椒即可享用。

廖欣儀分享，早餐來碗煎櫛瓜，再搭配清爽的優格和新鮮水果，就能從早擁有好心情。另外，除了乾煎，若想要降低澱粉攝取量，也可以將櫛瓜用刨絲器做成櫛瓜麵，當成義大利麵的替代品，不只低碳清爽，還能吃得營養又兼具飽足感。

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