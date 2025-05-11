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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》研究大發現！「養」出更健康的細胞有撇步

2025/05/11 13:30

適度吃苦或體驗壓力，反而能讓細胞維持彈性、啟動修復，也是延緩老化的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

適度吃苦或體驗壓力，反而能讓細胞維持彈性、啟動修復，也是延緩老化的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期發表在《自然》（Nature）期刊研究顯示，人體細胞具備遠超我們想像的韌性與智慧，細胞面對壓力時不僅不會輕易「當機」，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，通常適度吃苦或體驗壓力，反而能讓細胞維持彈性、啟動修復，也是延緩老化的關鍵，人人都能透過後天訓練被喚醒細胞的彈性。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」指出，健康不是沒有壓力，關鍵是擁有「修復力」。這篇發表在《自然》（Nature）的研究，對細胞的韌性有了全新的認識。原來，細胞並不是我們以為的「一有壓力就當機」，而是早就準備好多套備案，知道怎麼自救。

研究指出，細胞有一套自我保護機制，叫整合型壓力反應（Integrated Stress Response, ISR）。這機制就像細胞的「緊急應變系統」，當壓力來就先按下暫停鍵（減少蛋白質製造）、節省能源，叫醒修復隊伍維修受損部位，啟動ATF4保護因子。主要的功用就是，讓細胞先喘口氣，再慢慢修好自己。令人驚訝的是，即使主要壓力應對路徑被阻斷，細胞仍能自行尋找替代路徑，確保修復工作持續進行。

張家銘建議日常生活中，可以透過多種方式協助細胞維持及提升修復力，像是給細胞進行「災難應變演習」，讓它們在小壓力下學習如何應變：

˙偶而早上空腹不吃早餐、做一點間歇運動，啟動細胞的「節能修復機制」。

˙偶爾三溫暖或冷熱交替洗澡，有助激活細胞修復路徑。

˙適度的壓力訓練如重量訓練或冥想，能增強細胞應變能力。

此外，這項發現為多種慢性疾病的治療帶來新視角。許多疾病如神經退化性疾病（阿茲海默症、帕金森氏症）、癌症等，可能與細胞修復系統失調有關。科學家推測，未來可能開發針對這些修復路徑的藥物或營養品，強化細胞的自我修復能力。

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