健康網》學習前運動20分鐘提升記憶！ 研究：8週後仍有效

〔健康頻道/綜合報導〕小考臨時抱佛腳或許堪用,但面對會考、學測等需長時間準備的大考,如何讓「背過的東西不容易忘」才是關鍵。1項由美、日學者共同參與的研究發現,同樣是背15個單字,先踩20分鐘腳踏車的人,在8週後能比學習前只坐著不動的人,多記得1.2個單字,顯示運動強化學習內容,且深入長期記憶區。研究於2024年發表在《運動科學與醫學雜誌》(The Journal of Science and Medicine in Sport)。

研究由日本神戶大學人類發展與環境研究院副教授石原暢、日本北海道教育大學教育學部岩見澤校區教授森田憲輝、美國東北大學心理學教授查爾斯·希爾曼(音譯Charles Hillman)、日本中京大學教養教育研究學院副教授紙上敬太共同完成,以44名健康大學生為研究對象,讓受試者皆經歷「中強度運動後學習」與「靜坐休息後學習」2種條件,再進行15個單字的記憶學習,並於24小時後、4週後、6週後、8週後及11個月後再次接受記憶測試。

結果顯示,在學習當下及24小時後,運動組與靜坐組的記憶表現沒有顯著差異。4週後雖然運動組正答數略高,但仍未達統計顯著。不過在6週與8週後,運動組的表現明顯優於靜坐組,分別提升約10%與8%。11個月後,兩組間差異則再次消失。這表明,中強度運動對學習記憶的促進作用在6-8週之間最為顯著,打破以往運動對記憶提升僅維持約1週的認知,首次證實運動對記憶保持效果可延續達2個月。

研究人員認為,未來可望將研究拓展至孩童與社會人士,可以應用於提升學習與工作效率。同時,研究團隊也期待進一步釐清運動如何從生理與神經層面強化記憶機制,為人類記憶研究開啟更多可能性。

