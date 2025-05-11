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健康網》加班、滑3C手腳麻 醫示警：小心4類疾病前兆

2025/05/11 10:30

醫師指出，現代人長時間維持同一姿勢工作，或不當使用電子產品，容易導致神經受到壓迫，產生疾病如腕隧道症候群；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，現代人長時間維持同一姿勢工作，或不當使用電子產品，容易導致神經受到壓迫，產生疾病如腕隧道症候群；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著現代人長時間使用3C產品或加班工作，手腳麻痺的情況日漸普遍。神經外科醫師謝炳賢提醒，這些麻痺感可能不僅僅是疲勞的表現，還可能是身體發出的警告信號，表示末梢神經可能受損，不僅影響生活品質，甚至恐有某些嚴重疾病的前兆，例如壓迫性神經病變、代謝性疾病引起的神經病變、自體免疫性神經病變、毒素和藥物引起的神經病變。

常見警訊 糖尿病上榜

陽明交大附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，末梢神經負責傳遞感覺和運動訊息，一旦受損，不僅會影響生活品質，甚至可能是某些嚴重疾病的前兆，常見症狀包含：

●壓迫性神經病變：壓迫是最常見的末梢神經麻痺原因！現代人長時間維持同一姿勢工作，或不當使用電子產品，容易導致神經受到壓迫。例如，腕隧道症候群就是因為腕部神經長期受到壓迫，導致手指麻痺、刺痛，甚至無力。

●代謝性疾病引起的神經病變：糖尿病是最常見的代謝性疾病，高血糖會損害神經細胞的血管供應，導致神經營養不良。約有50%的糖尿病患者會發展成「糖尿病周邊神經病變」，常見症狀包括手腳針刺感、灼熱感、麻木，甚至感覺喪失。

醫師提到，約有50%的糖尿病患者會發展成「糖尿病周邊神經病變」，常見症狀包括手腳針刺感、灼熱感、麻木，甚至感覺喪失；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，約有50%的糖尿病患者會發展成「糖尿病周邊神經病變」，常見症狀包括手腳針刺感、灼熱感、麻木，甚至感覺喪失；情境照。（圖取自shutterstock）

●自體免疫性神經病變：這類疾病是因為免疫系統錯誤攻擊自身神經組織所致。格林-巴利症候群（GBS）是急性神經病變的典型代表，通常在感染後數週內發生，患者會從腳部開始感到麻痺、無力，並逐漸向上蔓延。另一種常見的是「慢性發炎性脫髓鞘多發性神經病變」（CIDP），症狀類似GBS但進展較緩慢，可持續數月甚至數年。

●毒素和藥物引起的神經病變：許多化學物質和藥物都可能傷害末梢神經。某些化療藥物（如紫杉醇、鉑類藥物）有高達70%機率導致神經毒性，表現為手腳麻痺、刺痛。

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