健康網》兒童注意力不集中 補足營養有助改善

營養師指出，當孩子缺乏維生素B1時，可能會有平衡感差等情況發生，建議補充燕麥、大麥、全麥麵包等；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小孩注意力不集中、情緒波動大、體力不足等，容易讓各位家長感到無助，不過營養師高敏敏在臉書指出，行為背後可能隱藏著生活方式的問題，尤其是1-6歲的兒童，更需要多注意飲食，有可能是缺維生素B1、維生素D、鈣、鋅、鐵，或許補足營養能改善小孩的壞毛病。

兒童易缺乏的營養素

●維生素B1：缺乏時孩子可能動作笨拙、平衡感差。推薦補充：燕麥、大麥、豆製品、豬肉、酪梨、全麥麵包。

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●維生素D：它能啟動免疫系統，維持高濃度能降低感染風險，缺乏可能引起過敏、病毒感染，甚至影響骨骼發育。補充方法：多吃蕈菇、雞蛋，或帶孩子曬曬太陽。

●鈣：鈣質缺乏會影響骨骼發育，還可能增加脂肪合成，補充足夠鈣質，能幫助孩子骨骼健康成長。建議補充：牛奶、優格、芝麻、起司、小魚乾、蝦米。

●鋅：鋅能縮短感冒病程，缺乏會導致免疫力下降，生病時復原慢。補充來源有：海鮮、蛋類、紅肉、豬肝和菠菜。

●鐵：缺鐵可能讓孩子臉色蒼白、發育遲緩。推薦補充食物有：紅肉、雞肉、魚肉、深色蔬菜、豬血。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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