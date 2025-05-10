健康網》可樂竟能「洗大腸」 醫曝急診3妙用：還救低血糖

看似不健康的可樂，在特定臨床情境下，其實能派上用場！醫師舉例，像是救急低血糖、溶解糞石等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「可樂能拿來洗大腸」這句許多長輩的說法，沒想到竟在急診室獲得了某種程度的驗證。急診醫師翁梓華指出，雖然可樂在多數人眼中是高糖、不健康的飲品，與肥胖、糖尿病與心血管疾病密切相關。但在特定臨床情境下，卻能派上用場，像是救急低血糖、溶解糞石、促進腸胃蠕動。

3大特性成急診妙方

翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文分享，可樂具有3項能在急診中被善用的特質，包括「高糖分」、「酸性成分」及「含有咖啡因」：

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●高糖分：含有葡萄糖與果糖，能快速補充血糖。

●酸性成分：因碳酸與磷酸成分，有助於分解某些腸道異物。

●咖啡因：具刺激腸胃蠕動的作用，還幫助醒腦。

他指出，這些成分在特定狀況下可用於緊急處置，例如低血糖、腸道阻塞及腸胃蠕動不佳等問題。

醫師提到，可樂具酸性成分，有助於分解腸道異物如糞石，加上果糖與咖啡因交互作用，可刺激腸胃蠕動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

化石通腸 臨床3大應用

●快速補充血糖：特別是糖尿病的個案，若因口服降血糖藥或胰島素劑量過高導致低血糖，這時候為了要測試病患是否能夠脫離「用點滴補充糖分」的情形，常會請病人去買甜食或是甜的飲料來補充血糖，而含糖汽水這種能快速升糖的效果，自然成了急診醫師的最愛。

●輔助溶解糞石：可樂已被多篇實證醫學證實，能協助治療因糞石導致的腸道阻塞。這些糞石多為無法消化的植物纖維鈣化形成，而可樂中因為含有高量的碳酸與磷酸，能夠溶解植物纖維，剛好能夠溶解植物纖維所形成的糞石，達到「化石通腸」的效果。

●促進腸胃蠕動：咖啡因能刺激腸胃活動，果糖則被證實能夠讓腸胃道處於高張狀態，幫助水分保留在腸道內。交互作用下，有助於改善腸胃蠕動不足。另，可樂的糖分也能補足腸胃蠕動不足個案無法進食時所缺乏的糖分。

切勿長期飲用當保健

儘管可樂在急診中偶有輔助功效，但翁梓華強調，其用途僅限於緊急處置，並不適合作為日常保健。糖尿病患者應透過門診調整用藥，腸胃道問題亦需由專科醫師診斷處理。過度攝取含糖飲料，反而可能對健康造成反效果。

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