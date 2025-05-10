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國定假日變多 基層西醫醞釀下修「合理門診量」

2025/05/10 14:55

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，國假增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界已開始醞釀提案，盼能將現行每月25天的「合理門診量」門檻，下修至24天甚至23天，以減輕營運壓力。 （圖取自freepik）

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，國假增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界已開始醞釀提案，盼能將現行每月25天的「合理門診量」門檻，下修至24天甚至23天，以減輕營運壓力。 （圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院昨（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日與小年夜為國定假日；勞動節也改為全民放假，並立即實施。對此中華民國基層醫療協會理事長林應然今（10）日表示，國定假日增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界已開始醞釀提案，盼能將現行每月25天的「合理門診量」門檻，下修至24天甚至23天，以減輕營運壓力。

林應然指出，現行合理門診量為每月開業達25天，可按30天平均計算健保診察費，若未達標，則以實際開診天數計算。假設總看診人數不變，開診天數減少，平均每日病患數勢必增加，但每日診察費採分段計算，前30人給付最高，之後逐步遞減，恐形成「看得越多、收入越低」情況。

他也提到，診所若在國定假日開業，不僅需支付員工雙倍薪資，還須安排補休，且無法強制員工出勤，對單人診所負擔尤其沉重。目前全台約有2/3診所屬於單人診所，他坦言，現在的診所已經是「醫不聊生」，若不調整制度，診所可能會選擇休診，但這也會擠壓民眾就醫管道，轉而增加大醫院與急診部門的負擔。

林應然強調，醫界希望透過調整合理門診量，讓診所即使開業天數減少，仍能維持合理給付與營運彈性，相關議題將在健保總額協商中正式向健保署提出討論。

國定假日增加也對藥界造成影響，中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，獨立藥局多為藥師自營，通常即使放假藥師仍會自行吸收營運成本；但連鎖藥局、醫院與診所多為聘雇制，依法必須給予員工休假，人事與營運成本相對較高，推估全年額外支出將增加約1至2萬元，診所甚至可能更高。

不過黃金舜也表示，若能藉此減輕醫療人員過勞，整體而言仍是正向改變。至於基層西醫呼籲下修合理門診量，他認為，部分診所看診人數眾多，病人等候時間長，實際看診卻僅兩、三分鐘，若門診量能適度減少，雖可能讓熱門診所掛號更難，但有助改善醫療品質，民眾也可多加利用營業時間穩定的藥局資源。

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