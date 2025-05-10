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健康 > 抗老養生 > 運動復健

母親節小心骨鬆 恩主公醫院骨密度與肌少症宣導、免費篩檢

2025/05/10 13:07

現場民眾參加足跟式骨密度測量。（記者翁聿煌攝）

現場民眾參加足跟式骨密度測量。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕適逢母親節前夕，新北市三峽恩主公醫院今（10）日舉辦「骨鬆日─ 三鶯動起來 固骨不鬆散」健康活動，現場除骨密度與肌少症免費篩檢，院長黃信彰指出，台灣60歲以上民眾大約有兩成罹患骨質疏鬆，尤其是女性停經後族群盛行率更高，有時甚至超過三成，所以要「高鈣曬太陽」，除攝取足夠鈣質與維生素D，平時更應定期檢查骨密度，及早掌握自身骨骼健康狀況。

骨科醫師施胤全指出，台灣骨質疏鬆人口眾多，除了關心三高（高血壓、高血脂、高血糖 ）以外，應更加重視「一低」（低骨密度），骨質疏鬆常被忽視，卻是造成長者跌倒、骨折甚至失能與死亡的關鍵因素。若骨質密度不足，一旦發生骨折，可能導致長期臥床、感染，甚至需住進長照機構，嚴重者更可能在一年內再度骨折，死亡率可高達50%，尤其第二型糖尿病患者，比一般人有高達三倍的骨折風險，其中以髖部骨折為最大宗，應格外留意。

施胤全提醒，骨鬆是可預防且可治療的疾病，民眾可透過簡單的三步驟自我檢測：「駝、矮、痛」──如頭無法貼牆超過3公分、身高縮水4公分以上、下背或髖部疼痛，皆可能是骨質疏鬆警訊。最準確的檢查方式是雙能量X光吸收儀（DXA），可評估骨質密度T值，若小於-2.5即為骨質疏鬆，應儘早治療。

婦產科醫師徐靖提醒，更年期後的女性因荷爾蒙變化，骨質流失速度明顯加快，骨折風險也隨之上升，建議女性尤其在50歲後定期接受DXA（雙能量X光檢查），把握黃金治療期，同時也提醒大家健保有提供DXA檢測給付包含內分泌失調可能加速骨質流失者、非創傷性骨折、50歲以上婦女或停經後婦女接受骨質疏鬆症追蹤治療者、攝護腺癌病患在接受男性賀爾蒙阻斷治療前與治療後，因病情需要施行骨質密度檢查者。

三峽恩主公醫院10日舉辦「骨鬆日─ 三鶯動起來 固骨不鬆散」健康活動。（記者翁聿煌攝）

三峽恩主公醫院10日舉辦「骨鬆日─ 三鶯動起來 固骨不鬆散」健康活動。（記者翁聿煌攝）

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