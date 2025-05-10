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健康網》藥局有、超商沒有？ 食藥署揭藥品分級原因

2025/05/10 12:28

食藥署指出，藥品種類繁多，為更有效地管理藥品並保障病人的用藥安全，因此我國制定了藥品分級制度；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署指出，藥品種類繁多，為更有效地管理藥品並保障病人的用藥安全，因此我國制定了藥品分級制度；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在醫院看完醫生後，領到的藥品在家附近的藥局卻買不到？為什麼有些可以在藥局買到的藥品，卻在便利商店無法購得？食品藥物管理署（下稱食藥署）指出，這是因為藥品種類繁多，為更有效地管理藥品並保障病人的用藥安全，因此我國制定了藥品分級制度。

食藥署提到，依照藥品使用的風險，藥品分為：「處方藥」、「指示藥」和「成藥」。其中，處方藥是需要醫師診斷後開立處方箋的藥品；而非處方藥則是不需醫師開立處方箋的藥品，包括指示藥與成藥。

藥品分級表。（圖取自藥物食品安全週報）

藥品分級表。（圖取自藥物食品安全週報）

處方藥

食藥署表示，「處方藥」是指必須由醫師根據病情診斷後，開立處方箋，再由藥事人員調劑、供應並指導使用的藥品。藥品包裝上會標示「須由醫師處方使用」或「限由醫師使用」。處方藥的藥性通常較強，風險性較高，例如抗生素等藥品，這些藥品只能由處方箋上所列的病人使用。

非處方藥

食藥署提到，非處方藥包括兩種類型：「指示藥」和「成藥」。和處方藥相比，指示藥的藥性較為溫和，風險較低。不需要醫師開立處方箋，但需要在醫師、藥師或藥劑生的指導下購買與使用，例如部分止痛藥、抗過敏藥等。指示藥的包裝上會標註「醫師藥師藥劑生指示藥品」。

至於成藥，其藥性更為溫和，使用前不需要醫師診斷，也不需藥事人員指導。然而，購買時仍需注意藥品的使用說明與標示。成藥的包裝會分為「甲類成藥」和「乙類成藥」兩種。

食藥署說明，甲類成藥只能在藥局或零售藥商購買，雖然藥性較為溫和，但使用時仍需遵循標示的用法和用量，例如浣腸藥。乙類成藥的用藥安全性更高，可以在百貨店、雜貨店等一般通路及網路購買，例如某些外用軟膏、清涼劑等。

食藥署提醒，切勿任意於網路購買來路不明、標示不清、誇大療效或未經我國核准的藥品，如對於自身用藥有任何問題，可洽詢醫師或藥師，確保用藥安全及維護自身健康。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1025期

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