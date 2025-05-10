健康網》弟弟出現「不明突起物」非菜花 年輕男性恐是珍珠疹

據統計約有8-48%男性患有陰莖珍珠疹，為一種正常的生理變化，實際生成的原因不明；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗澡時發現小老弟上出現「不明突起物」，開始懷疑是性病，還是不治之症？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，先別擔心，也有可能只是長了珍珠疹，它一種正常的生理變化，實際生成的原因不明，據統計約有8到48%男性患有陰莖珍珠疹，且經常發生在包皮過長的年輕男性（20-30歲）身上。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，陰莖珍珠疹是一種良性血管纖維瘤，通常會出現在龜頭或冠狀溝附近，形成1-3mm排列整齊的小丘疹，顏色可能是白色、粉色或淡黃色，外觀看起來就像多個珍珠顆粒一樣，分布均勻規則、丘疹大小較一致，通常沒有症狀、不痛不癢，存在時間長，不會短期快速增加也不具傳染性。

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陳鈺昕指出，讓人聞風喪膽的尖型濕疣菜花可大相不同，無論內外生殖器、肛門、直腸、口腔等處皆可能出現，群聚分布、分區擴散生長，每區大小與數量不同，膚色、少數為鮮紅或灰色的尖狀丘疹（花椰菜狀），初起症狀不明顯，後續可能出現患部搔癢或灼熱感，感染後潛伏期長，平均3個月內發作，丘疹會逐漸增大增多、較難治癒，具高度傳染性。

陳鈺昕說，珍珠疹是良性的現象，部分患者會在一段時間後自行消退，長時間未消失也不會對健康造成影響，平時可注重清潔與通風來降低發生機率；若因外觀因素、怕求歡遭拒絕，可透過電燒、雷射等手術來去除，不僅痛感低且不會留疤。陰莖珍珠疹無法藉由擠壓皮膚、外用藥膏、去疣產品去除，不當處理恐導致感染引起發炎。

陳鈺昕提醒，若發覺疑似感染菜花，儘管症狀不明顯，建議立刻前往泌尿科就診，配合醫師進行性病檢測，確認是否遭到感染，搭配口服、外用藥物或手術治療；或可施打HPV疫苗，除了可避免菜花復發，還可預防陰莖癌、肛門癌等多種由HPV病毒引發的病症。

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