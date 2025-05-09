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登山後出現泡泡尿？醫提醒：可能與劇烈運動有關

2025/05/09 20:14

預防慢性腎臟病，從均衡飲食、適量運動與充足水分做起。示意圖。（圖取自freepik）

預防慢性腎臟病，從均衡飲食、適量運動與充足水分做起。示意圖。（圖取自freepik）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多中高齡民眾投入百岳挑戰，卻有人爬完山出現泡泡尿現象，內科醫師楊幼琳提醒，若在劇烈運動後發現泡泡尿，可能是暫時性蛋白尿，並不一定與慢性腎臟病有關。不過，若蛋白尿持續未改善，仍建議進一步檢查腎功能。

楊幼琳今日在臉書分享一名個案。患者平日為高血壓慢性病患，熱愛登山，日前完成百岳行程後，自覺出現泡泡尿，檢查發現尿蛋白白蛋白比值（UPCR）超過150，初步推測與登山過程中劇烈活動有關。

暫時性蛋白尿不一定是腎病

運動後短暫出現蛋白尿，在部分民眾中是可逆的生理現象，但若持續時間長、數值異常，則需提高警覺。慢性腎臟病初期可能無明顯症狀，建議有相關疑慮者定期檢查腎功能。

高山症可能在海拔2500公尺以上發生

高山症常在進入高海拔區域後1至12小時內出現症狀，初期以頭痛為主，可能伴隨頭暈、噁心、嘔吐、虛弱與失眠，嚴重時甚至影響行動能力與安全。

高山症預防藥首選丹木斯

丹木斯（Acetazolamide）是目前國際通用的高山症預防藥物，劑量為125至250mg，一天兩次，建議於預計登高前24至48小時開始服用，並持續至抵達海拔最高點後兩天再停藥。需注意，有磺胺類藥物過敏、孕婦、肝腎功能不全或蠶豆症者禁用。

高海拔肺水腫另有專門預防藥

若擔心高海拔肺水腫（HAPE）風險，預防藥物可使用鈣離子阻斷劑（如 Nifedipine S.R.，商品名恆脈循）或 PDE5抑制劑（如 Sildenafil／威而鋼、Tadalafil／犀利士）。需注意副作用如血壓下降、頭暈、臉紅，並應避免與硝酸鹽類藥物併用。

腎臟病防治可依國健署建議的「三多三少四不一沒有」原則：

三多：多纖維、多蔬果、多喝水

三少：少油、少鹽、少糖

四不：不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃藥

一沒有：沒有鮪魚肚，維持規律運動習慣

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