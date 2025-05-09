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心臟無阻塞仍不適胸悶？醫曝關鍵在「這裡」

2025/05/09 19:27

出現胸悶、喘不過氣等症狀時，當心是小血管病變。示意圖。（圖取自shutterstock）

出現胸悶、喘不過氣等症狀時，當心是小血管病變。示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕胸悶不一定是冠狀動脈阻塞所致！醫師莊武龍表示，有些患者雖然心導管檢查結果正常，但仍有胸悶症狀，可能是心臟「小血管病變」惹的禍。

莊武龍今（9）日於臉書發文，指出糖尿病患者要特別注意，小血管若大範圍病變，仍會影響心臟血流，導致功能惡化，甚至出現胸痛、喘不過氣等狀況。

冠狀動脈正常≠沒有心臟病

莊武龍指出，心血管問題不只有大血管阻塞一種。當心臟冠狀動脈（屬於大血管）沒有明顯病變時，仍可能存在微小血管的異常情形。這些細小血管分布在整個心肌組織中，一旦出現病變，會影響血流與氧氣交換，進而導致胸悶、胸痛等症狀，嚴重者甚至會造成心臟功能惡化。

認識心臟血管4大層級

心外膜動脈（Epicardial Arteries）：心臟表面的大血管，是常見的冠狀動脈粥樣硬化位置。

前小動脈（Pre-Arterioles）：介於大血管與小血管之間，負責調節壓力與血流。

小動脈（Arterioles）：具有阻力功能的小血管，依心肌需求調節血流進入毛細血管。

毛細血管（Capillaries）：負責氧氣與養分的交換，是心肌正常運作的關鍵。

莊武龍說，糖尿病是導致小血管病變的常見原因。高血糖會破壞血管內皮功能，使小血管硬化、血流變差。若糖尿病控制不佳，小血管損傷可能持續惡化，即使心導管檢查結果正常，也不能掉以輕心。

因此，面對胸悶症狀，除了排除大血管病變外，也要考慮是否為小血管問題。莊武龍強調，糖尿病、高血壓、高血脂患者，務必遵循醫囑控制三高，才能保護心臟微循環、降低未來心血管事件風險。

莊武龍提醒，一旦小血管的調節功能失常，即使大血管沒有堵塞，仍可能導致供血不足，引發胸悶與不適。如有胸悶、胸痛等症狀，應主動就醫，即使檢查結果正常，也應與醫師討論是否需進一步檢查心臟小血管功能。

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