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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》雙菇姊妹比一比 口感鬆脆抗氧化「它」勝出

2025/05/11 06:30

農糧署指出，金針菇（右）是人工改良栽種，口感脆韌；金滑菇（左）是原生種的金針菇，口感鬆脆甜度高，均是健康好食材；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署指出，金針菇（右）是人工改良栽種，口感脆韌；金滑菇（左）是原生種的金針菇，口感鬆脆甜度高，均是健康好食材；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雪白金針菇是許多人喜歡的食材之一，但你知道還有一種長得相似、顏色卻大不同的家族姊妹「金滑菇」嗎？農糧署指出，金針菇是人工改良栽種，口感脆韌，賴胺酸含量豐富，有「益智菇」之稱；金滑菇是原生種的金針菇，口感鬆脆甜度高，多醣體含量較多，具抗氧化及保濕作用，均是健康好食材。

家族兩姊妹 口感各不同

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文表示，金針菇為人工馴化改良種，別名為金菇、秋葷。外觀較為乾爽，顏色為白色或偏黃色、菇傘小，口感脆韌；賴胺酸含量豐富，而有「益智菇」之稱。另，因含有幾丁質成分，因此久煮不爛，較不容易消化，而有「see you tomorrow」（明天見）的戲謔稱號，但可促進腸道蠕動。適合燴、炸、火鍋等料理，也可做成酥炸金針菇；食用時最好細嚼慢嚥，或切碎後再煮，可幫助消化吸收。

農糧署說，金滑菇則是金針菇之原生種，別名為山茶茸、華翠菇。顏色為琥珀色帶古銅，菇體黃中帶白，外觀較濕潤，口感鬆脆、甜度較高。多醣體含量較多，具抗氧化及保濕作用；適合煎、炸、涼拌等料理。

農糧署表示，金針菇因含有幾丁質成分，因此久煮不爛，較不容易消化，但可促進腸道蠕動，適合燴、炸、火鍋等料理；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，金針菇因含有幾丁質成分，因此久煮不爛，較不容易消化，但可促進腸道蠕動，適合燴、炸、火鍋等料理；示意圖。（圖取自freepik）

至於購買時有何挑選秘訣？農糧署說，選購時建議掌握以下3重點：首先須注意菇體是否完整，且結實沒有軟化情況；其次，檢視菌傘是否無異色、凹陷或裂開等狀況；最後，嗅聞菇體是否無臭味、怪味，以確認新鮮度。

金針菇豆花養生嘗鮮做

另，農業部曾於網頁分享製作金針菇豆花，將金針菇和最傳統的甜點融合成一道嶄新養生點心，除了豆花的綿密口感外，也可以享用金針菇自然的清甜，想嘗鮮不妨一試。

材料：豆漿1400ml、金針菇140g、豆花粉45g、冷開水300ml。

作法：將金針菇洗乾淨，放入沸水中汆燙後，撈起備用。在果汁機中倒入一半量的豆漿，放入汆燙後的金針菇，以高速打成汁。可以多打碎幾次，讓豆花更綿密。然後把金針菇豆漿汁和另外一半豆漿一併倒入鍋中，以中火慢慢煮至沸騰備用，煮的過程要不斷攪拌，以免底部沾鍋。最後，另外取一鍋加入冷開水，倒入豆花粉拌勻，成為豆花粉漿；並將熱的金針菇豆漿汁急速沖入豆花粉漿中。沖入前，豆花粉漿需攪拌，不能沉澱，沖入後則不可攪動，靜置半小時後，即可凝固成豆花。

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