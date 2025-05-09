產後比生產更危險！ 政府5月起補助兩次產後健檢

不少人以為生產途中是風險最高的時候，實際上生完以後也很危險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「很多人以為生產最危險，其實產後風險更高！」為了強化婦女產後照護，衛生福利部自5月1日起新增補助兩次產後健康照護服務，讓產婦在迎接新生命的同時，獲得更完整的支持與關懷。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，近年臨床上常見高齡、高風險妊娠產婦，醫界早已關注此議題多年，根據美國婦產科醫學會統計，與懷孕相關的死亡案例中，過半發生在產後10天內，且其中7成可預防。

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黃建霈強調，「如果忽略產後風險，等於放棄照顧願意生小孩的媽媽，這是不應該的。」台灣已有14次產前檢查制度，但產後醫療資源長期被忽略，此次新增2次產後健檢，類似「第四孕期」概念，將產後三個月視為懷孕的延伸階段，從傳統「做月子」進化為更全面的健康管理，健康的產後，是下一胎健康的起點，也是預防慢性病的關鍵時期。

台灣周產期醫學會理事長施景中表示，婦產科醫師從產前即了解產婦病史與健康狀況，不該在生產後就中斷，常規產後回診多在產後6週，但產後憂鬱可能更早出現，有些產婦甚至在回診前就已身心崩潰，此外也曾有家長因新生兒患有先天疾病，回家後束手無策，導致兒虐悲劇，及早介入可協助家庭穩定情緒與照顧能力。

國健署表示，具健保特約且提供產檢服務的醫療院所，皆可提供產後健康照護服務，建議2次產後健檢可在產後1至2週及6至8週內進行。服務內容包括體重與血壓等生理量測、孕產期相關疾病及骨盆泌尿功能的評估，並透過愛丁堡憂鬱量表進行心理健康自評，必要時轉介後續協助。此外，第一次健檢將提供睡眠、戒菸與慢性病等衛教資訊，第二次則針對運動、營養、性生活、避孕與備孕進行諮詢，協助產婦順利調適。

衛福部部長邱泰源表示，許多家庭往往將全部注意力放在寶寶身上，卻忽略了剛歷經懷孕與生產的媽媽同樣需要關愛與支持，產後媽媽需要的不只是充分休息，更需要家人的陪伴與專業醫療團隊的照護，共同守護媽媽的健康，才能陪孩子一起穩健成長。

為了強化婦女產後照護，國健署今召開記者會，說明5月1日起新增補助兩次產後健康照護服務，讓產婦在迎接新生命的同時，獲得更完整的支持與關懷。（記者邱芷柔攝）

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