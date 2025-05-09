自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒停課家長心裡苦 議員：應研擬臨時托育平台等配套

2025/05/09 16:43

嘉義市議員王浩質詢若學童因腸病毒停課，家長無後援的托育問題。（王浩服務處提供）

嘉義市議員王浩質詢若學童因腸病毒停課，家長無後援的托育問題。（王浩服務處提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕腸病毒好發季節為夏季，自2022年至去（2024）年，停班的班級數及人數暴增155倍。有家長因孩子班上腸病毒停課3次，沒有後援的家長，家庭照顧假、特假都休完，還要繼續扣薪請假顧小孩，分身乏術。市議員王浩今（9）定期會質詢並提案，建議市府研擬腸病毒停課配套措施。

王浩接獲民眾陳情，小孩班上因一週內2人確診，就要停課一週，孩子因而停課3次，然而家長都是上班族，特休、家庭照顧假都已經休完，又沒有後援，請假扣薪因此收入減少，還有家長反映，隨意請假還可能影響考績、擔心丟了工作，讓人不敢生小孩。

王浩今質詢說，2022年嘉義市因腸病毒停班的班級共計3班、停班人數6人，到去年暴增為停班有401班、停班人數934人。嘉義市臨時托育服務，應提升足夠量能，提供有需求家庭申請，讓停課孩童能有托育人員照顧。

王浩建議市府，應協助勞工與事業單位達成可帶小孩上班模式、保障請家庭照顧假權益，他還呼籲中央，針對家庭照顧假應修法，並向市議會提案，建議市府研擬設置臨時托育平台等配套措施，

市府社會處長李思賢說，腸病毒有潛伏期，且如確診為重症，被列為法定傳染病，仍應防疫隔離，可能就不適合到宅托育、到托育中心等臨托方式。

李思賢說，如小朋友因班級腸病毒停課，健康情形良好，家長真的找不到親友後援，嘉義市托育人員約380人，目前沒有托育幼兒的「空手保姆」約20人，然而人數會依幼兒托育情形浮動增減。

李思賢表示，將加強宣導企業、事業單位保障民眾請家庭照顧假權益，並推廣父、母都可請，另將議員建議修法等意見，向勞動部反映。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中