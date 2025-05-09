腸病毒停課家長心裡苦 議員：應研擬臨時托育平台等配套

嘉義市議員王浩質詢若學童因腸病毒停課，家長無後援的托育問題。（王浩服務處提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕腸病毒好發季節為夏季，自2022年至去（2024）年，停班的班級數及人數暴增155倍。有家長因孩子班上腸病毒停課3次，沒有後援的家長，家庭照顧假、特假都休完，還要繼續扣薪請假顧小孩，分身乏術。市議員王浩今（9）定期會質詢並提案，建議市府研擬腸病毒停課配套措施。

王浩接獲民眾陳情，小孩班上因一週內2人確診，就要停課一週，孩子因而停課3次，然而家長都是上班族，特休、家庭照顧假都已經休完，又沒有後援，請假扣薪因此收入減少，還有家長反映，隨意請假還可能影響考績、擔心丟了工作，讓人不敢生小孩。

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王浩今質詢說，2022年嘉義市因腸病毒停班的班級共計3班、停班人數6人，到去年暴增為停班有401班、停班人數934人。嘉義市臨時托育服務，應提升足夠量能，提供有需求家庭申請，讓停課孩童能有托育人員照顧。

王浩建議市府，應協助勞工與事業單位達成可帶小孩上班模式、保障請家庭照顧假權益，他還呼籲中央，針對家庭照顧假應修法，並向市議會提案，建議市府研擬設置臨時托育平台等配套措施，

市府社會處長李思賢說，腸病毒有潛伏期，且如確診為重症，被列為法定傳染病，仍應防疫隔離，可能就不適合到宅托育、到托育中心等臨托方式。

李思賢說，如小朋友因班級腸病毒停課，健康情形良好，家長真的找不到親友後援，嘉義市托育人員約380人，目前沒有托育幼兒的「空手保姆」約20人，然而人數會依幼兒托育情形浮動增減。

李思賢表示，將加強宣導企業、事業單位保障民眾請家庭照顧假權益，並推廣父、母都可請，另將議員建議修法等意見，向勞動部反映。

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