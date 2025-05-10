健康網》早餐吃錯 老得快！日營養師：3種餐NG

日本營養師提醒，若是吃錯早餐，恐加速老化！示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕專家多推崇吃早餐，然「吃對早餐」才能夠擁有健康體態與良好身體機能；若是吃錯了，還可能加速老化。日本營養師松崎祐子說明，若吃錯早餐，很可能加速老化。

身體氧化如生鏽 3類食物加速老化

日本的《Woman’s Health》報導，松崎祐子首先說明：細胞會老化，人會變老的原因是：細胞氧化與糖化。

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●氧化：氧化類似鋼鐵生鏽，指身體「生鏽」了。活性氧保護身體免受病毒侵害，然活性氧過多，將損害細胞，妨礙正常運作。

●糖化：碳水化合物是生命活動能量來源，屬於人體必需營養素。碳水化合物在胰島素作用下，迅速被肝臟與肌肉吸收，然若缺乏運動與暴飲暴食，碳水化合物難以被細胞正常吸收，導致高血糖。

松崎祐子提出3項加速老化的高風險早餐。

●全部是純碳水化合物：松崎祐子表示，「早上上班快遲到，就只吃麵包或是飯糰？提醒您，只含碳水化合物的早餐，容易使身體產生變化。」如何改善呢？松崎祐子建議：吃棕色的碳水化合物，例如全麥麵包、糙米；或是沙拉一起吃。

●已氧化的食物：不少熟食，例如：超商的熟食、保存期限較長的食品，因為長時間烹煮，通常已經氧化。想改善，應食用現煮、現點現做的料理，或是多吃水果。

●過量甜味劑與糖分：人工甜味劑產生的糖化終產物（AGE）速度是一般糖的10倍以上。實際上不少食品含有人工甜味劑，她提醒大眾少喝果汁與含糖零食，多吃天然食品；並且建議，多在家自己煮；或是購買前檢查包裝背後的成分說明，選擇天然產品，並減少果汁與甜點的食用次數。

抗老有解 3早餐最抗老

怎麼吃才不會加速老化？松崎祐子提出下列建議：

●直接吃油：松崎祐子表示，用食用油來炒菜可能使得油加速氧化；並且建議可直接食用剛倒出來的油，例如做成生菜沙拉等。

●攝取含有維生素E的食物：維生素E為抗老必需營養素。松崎祐子建議，可透過杏仁與核桃攝取。然堅果脂肪偏高，建議每天攝取25公克即可。同時沙丁魚與乾燥番茄或鮭魚卵也富含維生素E，可以嘗試。

●多吃黃豆：黃豆富含異黃酮、維生素E等抗老有益之營養素，以及植物性蛋白質。由於細胞是由蛋白質組成，每日身體都需要大量蛋白質來再生細胞。建議盡量做到每天攝取納豆，或是半塊豆腐。

日本營養師提出多項減少老化風險的早餐飲食，黃豆是其中之一。示意圖。（圖取自freepik）

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