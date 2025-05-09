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健康網》綠花椰顧肝又護眼 醫：「2部位」抗癌強效績優生

2025/05/09 18:57

醫師指出，據國外研究，綠花椰菜的菜梗和葉子2部位含有高濃度蘿蔔硫素，才是抗癌效果最精華的來源；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，據國外研究，綠花椰菜的菜梗和葉子2部位含有高濃度蘿蔔硫素，才是抗癌效果最精華的來源；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕十字花科蔬菜抗癌力強，早已為人所知。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，據國外研究，綠花椰菜抗癌效果最精華的來源並非花球，而是常被丟棄的菜梗與葉子。這2部位含有高濃度蘿蔔硫素（sulforaphane），嫩葉的抗氧化力甚至高達一般成熟蔬菜10倍以上。據研究，該成分對於脂肪肝、視網膜病變等，也都有具有保護效果。

「天然化療劑」蘿蔔硫素濃度高

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，蘿蔔硫素可啟動身體的抗氧化系統、關掉慢性發炎的開關，還能延緩癌細胞的形成與擴散，是目前被大量研究的「天然化療劑」之一。據美國約翰霍普金斯大學1997年刊登在《美國國家科學院院刊》的經典研究，綠花椰菜的嫩芽與菜梗所含蘿蔔硫素濃度，是成熟花球的10-100倍。

張家銘說，該研究團隊每天讓實驗動物攝取25-100微莫耳的蘿蔔硫素，不僅顯著延緩乳癌腫瘤的生成，效果甚至可媲美市面上主打抗癌的高價保健品。此外，僅僅3天的嫩芽，其抗氧化酵素誘導力高達每公克51萬單位，也是一般成熟蔬菜10倍以上。也就是說，那些被隨手削掉、覺得不好吃的菜梗與葉子，正是綠花椰菜抗癌效果最精華的來源。

醫師表示，蘿蔔硫素是被大量研究的「天然化療劑」之一，可延緩癌細胞的形成與擴散，而綠花椰菜的花球所含濃度大不如葉與梗；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，蘿蔔硫素是被大量研究的「天然化療劑」之一，可延緩癌細胞的形成與擴散，而綠花椰菜的花球所含濃度大不如葉與梗；情境照。（圖取自freepik）

抗氧化、抗發炎提供保護力

張家銘指出，壓力大、吃太油、作息亂會造成發炎，蘿蔔硫素就像身體裡的滅火器，能啟動抗氧化的Nrf2路徑，讓細胞自我修復，也能關閉NF-κB這種導致慢性發炎的開關。它不只能在癌症研究上有表現，在脂肪肝、糖尿病、視網膜病變及神經退化等研究中，也都具有效果。若有家族癌症史、代謝問題、眼睛退化或長期處於慢性疲勞狀態者，攝取綠花椰菜可提供身體保護力。

至於菜梗該怎麼吃？張家銘說，包括：涼拌、切絲炒蛋、煮湯、煮粥、炒飯，甚至打果汁都合適。家中若有小孩，也可切碎拌在餅乾麵團、蛋餅、義大利麵裡，不但營養，也不會被挑食。更進階版可把菜梗和葉子烘乾打成粉，加在優格、豆漿、燕麥裡，成為天然機能補給。

張家銘強調，人體其實早就具備修復能力，那些密碼就寫在DNA裡，只是需要一點「素材」來啟動。那些被我們忽略的食材，如看起來不起眼的葉子與菜梗，可能正是身體等待啟動的那把鑰匙。

醫師建議，綠花椰菜梗可涼拌、煮湯、打果汁，進階版可把菜梗和葉子烘乾製成粉，加在優格、豆漿、燕麥裡，成為天然機能補給；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，綠花椰菜梗可涼拌、煮湯、打果汁，進階版可把菜梗和葉子烘乾製成粉，加在優格、豆漿、燕麥裡，成為天然機能補給；示意圖。（圖取自freepik）

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