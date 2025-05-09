炒股投資加密貨幣身陷賭博成癮 藥物加心理治療並行戒除

30歲男性投資失利，借貸造成債務持續累積，診斷有賭博成癮合併憂鬱傾向。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者翁聿煌／新北報導〕30歲陳先生有穩定工作，平時也接觸短期炒股及加密貨幣投資，不料投資失利，便向銀行及信貸公司借貸，仍陷入惡性循環、債務持續累積，更影響家庭關係，還要四處借款，他在親友勸導下來到醫院身心醫學科蕭彣卉看診，被診斷有賭博成癮合併憂鬱傾向，醫師透過藥物治療及安排心理諮商，協助他半年後戒癮，目前已可控制高風險投資慾望，也逐漸修復與家人感情。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師蕭彣卉指出，將有價值的物品置於風險之中，目的是獲得更大價值的回報就可以稱作賭博，麻將、樂透、運動彩券以及股票短線及當沖、加密貨幣與電子遊戲課金抽獎等都是日常人們所會接觸的，但若是這些事物的重要性已經凌駕於個人生活，即使出現負面後果，仍然越賭越大、越賭越頻繁，嚴重影響日常情況時，就已符合醫學上賭博成癮的診斷標準。

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蕭彣卉指出，其中青少年、低教育程度、弱勢家庭、高衝動性或過去有創傷經歷者都有較高成癮風險，有其他物質成癮或情緒疾患的族群，其賭博成癮的共病率更高。

蕭彣卉說，賭博成癮的機轉涉及大腦的獎勵系統與行為控制區域，前額葉中紋狀體與邊緣系統受影響，使個體更容易對賭博產生渴望，並因多巴胺、血清素等神經傳導物質的變化，導致衝動控制降低，其程度與酒癮、毒癮相似，在心理層面，成癮者常出現認知扭曲，如出現認為賭博結果有規律可循的「賭徒謬誤」；無法停止下注的「接近中獎效應」；及高估自己影響勝負能力所導致的「控制錯覺」這些因素共同強化賭博行為，進而形成成癮。

針對賭博成癮的診斷方式以美國和歐洲系統為主，藉由量表檢測及醫師問診完成，第一線治療以單獨或團體心理治療，包括認知治療與動機式訪談，目的在於讓患者認清現況，促發戒賭動機與決心，並引導患者封鎖相關社群、將短期內金流交由家屬協助共管，避免接觸引發成癮的源頭。

蕭彣卉指出，在藥物治療上，藥物可以在賭癮相關的迴路異常、神將傳導物質失衡等扮演輔助治療角色，常使用的藥物如鴉片類拮抗劑拿萃松、部分抗憂鬱劑、神經保護劑等等，能協助患者大腦恢復平衡，減少衝動行為與賭博渴望，一般而言，心理及藥物治療至少需維持半年，才能初見成效，且後續一年仍要持續接受追蹤，確認已經戒除成癮。

此外，患者的支持系統亦是治療關鍵，包括家人、朋友及專業輔導團隊的陪伴與監督，能有效提升治療依從性，降低復發風險。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師蕭彣卉。（台北慈濟醫院提供）

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