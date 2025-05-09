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健康 > 護眼顧齒

健康網》長時間用眼好疲累？ 醫授4招告別眼肌無力

2025/05/09 14:23

眼睛疲勞、眨眼無力、視線模糊等問題，除了充分休息，還可以按摩眼部、注意營養攝取，以及鍛錬眼部肌肉等4方法改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

眼睛疲勞、眨眼無力、視線模糊等問題，除了充分休息，還可以按摩眼部、注意營養攝取，以及鍛錬眼部肌肉等4方法改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人每天緊盯電腦手機超過8小時是常態，這嚴重影響了眼肌的健康！高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻在粉專「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」發文表示，眼肌無力已成為現代人常見的困擾！若有眼睛疲勞、眨眼無力、視線模糊等問題，除了充分休息，還可以按摩眼部、注意營養攝取，以及鍛錬眼部肌肉等4招告別眼肌無力。

充分休息

粘靖旻指出，長時間注視螢幕不僅會使眼睛暴露於有害藍光下，還會導致眼部肌肉持續緊張而無法得到充分休息。建議採用「20-20-20法則」，也就是每使用電子產品20分鐘，就遠眺20英尺（約6公尺）外的物體20秒，讓眼肌得到短暫放鬆。

如果工作需要長時間用眼，更要記得每小時起身活動5分鐘，讓眼睛徹底休息！

每使用電子產品20分鐘，就遠眺20英尺（約6公尺）外的物體20秒，讓眼肌得到短暫放鬆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

每使用電子產品20分鐘，就遠眺20英尺（約6公尺）外的物體20秒，讓眼肌得到短暫放鬆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

眼部按摩

眼部按摩是緩解眼肌無力的絕佳方法！每天花3-5分鐘輕輕按摩眼部周圍，能有效促進血液循環，減輕眼部疲勞。你可以用雙手食指指腹，從眉心開始，沿著眉骨輕輕按壓，再到眼角和眼睛下方。按摩時記得力道要適中，感到舒適為主。

粘靖旻表示，特別是在感到眼睛疲勞時，閉眼片刻，用溫熱的掌心覆蓋眼部10-15秒，這個簡單的「掌心溫敷」能立即舒緩眼部不適！

眼部按摩是緩解眼肌無力的絕佳方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

眼部按摩是緩解眼肌無力的絕佳方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

注意營養

很多人不知道，眼肌無力與營養攝取不足密切相關！缺乏維生素A、C、E以及葉黃素等抗氧化物質，會加速眼部老化並削弱眼肌功能。她建議多攝取深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、橙黃色蔬果（如胡蘿蔔、柑橘）和富含omega-3脂肪酸的食物（如鮭魚、核桃）。

此外，保持充足水分補給也非常重要，能防止眼部乾燥並維持眼肌正常運作。

值得注意的是，避免過量攝取咖啡因和酒精，因為這些物質會進一步加重眼部疲勞！

醫師提醒，保持充足水分補給也非常重要，能防止眼部乾燥，並維持眼肌正常運作，但要避免過量攝取咖啡因和酒精，因為這些物質會進一步加重眼部疲勞；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

醫師提醒，保持充足水分補給也非常重要，能防止眼部乾燥，並維持眼肌正常運作，但要避免過量攝取咖啡因和酒精，因為這些物質會進一步加重眼部疲勞；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

肌肉鍛鍊

就像身體其他部位一樣，眼肌也需要適當鍛煉！每天花5分鐘做眼部運動，能有效增強眼肌力量，預防無力問題。

醫推眼部4運動

1.上下左右移動視線，每個方向重複5-8次。

2.做眼球繞圈運動，順時針和逆時針各8-10次。

3.練習專注看近物5秒，再看遠處5秒，反覆交替10-15次。

4.快速眨眼20-30次，促進淚液分泌，滋潤眼球。

粘靖旻指出，堅持每天進行這些眼部運動，你會發現眼睛疲勞感明顯減輕，視力也能得到保護！

她也提醒，無論如何，如果一直覺得眼睛不適、視力有明顯變化，或疲勞感無法緩解，請務必盡快就醫尋求專業幫助。預防永遠勝於治療，照顧好眼睛就是照顧好自己的未來。

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