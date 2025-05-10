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健康網》不只吃對食物防腦霧 混搭4運動提升專注力

2025/05/10 09:30

健康網》不只吃對食物防腦霧 混搭4運動提升專注力

營養師指出，想幫助大腦不退化，日常可攝取綠蔬、莓果等食材，尤其莓果含多酚抗氧化，可減少自由基破壞，有助延緩腦部衰老速度；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力山大，不但工作忙不完，腦袋還常常不給力。營養師高敏敏指出，記性差、腦霧、專注力渙散，以前輕而易舉的事，現在卻開始卡關，都是大腦發出的退化警訊。想讓大腦不退化，除可攝取綠蔬、莓果等食材補腦，維持運動習慣也有助健腦，尤其推薦桌球羽球足球爬山等，可訓練身手矯健靈活、提升專注力，活化腦細胞。

高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，是否經常突然忘記下一秒要說的話、打開冰箱忘記要拿什麼，甚至連簡單的拋接球都會失手？一旦出現這些狀況，千萬別忽視。建議應從日常飲食補腦、健腦，推薦最佳食物包括以下8類：

雞蛋：含優質蛋白質與卵磷脂，可促進腦部發育，保護神經系統。

綠色蔬菜：植化素等營養可保護腦細胞，讓思緒更敏銳。

深海魚類：Omega-3脂肪酸可預防記憶衰退，有助改善學習困難與閱讀障礙。

綜合莓果：莓果含多酚抗氧化，可減少自由基破壞，有助延緩腦部衰老速度。

燕麥／穀類：富含β-聚葡萄糖、維生素、礦物質等，可預防頭腦混沌。

堅果：含有豐富的亞麻油酸，可舒緩腦神經緊繃，是腦部細胞發育的關鍵。

優酪乳、優格：除了富含好菌，還有蛋白質、鈣質、色氨酸等營養素，能提升學習力與專注力。

海藻類：含有Omega-3脂肪酸，幫助維持神經元結構完整性，增強記憶力。

營養師說，海藻類含有Omega-3脂肪酸，有助維持神經元結構完整性，增強記憶力；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，海藻類含有Omega-3脂肪酸，有助維持神經元結構完整性，增強記憶力；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏指出，除了飲食須營養均衡，維持運動習慣也很重要。運動可刺激神經迴路，也有助大腦活化；建議可依個人喜好，挑選以下運動來做：

桌球：桌球是需要高度專注和快速反應的運動，有助於訓練手眼協調能力、訓練專注力，並可促進神經連結。根據研究，桌球運動與反應訓練能提升老年人記憶力，降低失智症風險。

健康網》不只吃對食物防腦霧 混搭4運動提升專注力

營養師表示，除飲食均衡，維持運動也很重要。桌球運動有助於訓練手眼協調能力、專注力，並可提升老年人記憶力，降低失智症風險；情境照。（圖取自freepik）

羽球：羽球屬於全身性運動，可訓練大腦反應力、提升大腦處理空間資訊的能力，延緩腦部老化。

足球：足球是集體合作的運動，透過腳部控球、傳球和射門，可提升大腦與四肢的協調性。

爬山：可吸入大自然的新鮮空氣，改善腦部血氧循環，增強認知功能，且爬山能刺激大腦、小腦區域的活動，有助於提升平衡感。

高敏敏提醒，大腦維持著人體重要日常運作，做到正確護腦，選擇自己喜愛的運動，搭配補腦食材，便能讓腦部與身體共同受益。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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