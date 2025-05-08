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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豬油是健康食品？ 營養師：不利血管健康

2025/05/08 19:49

營養師指出，豬油為動物性脂肪，含有較多的飽和脂肪酸和膽固醇，不利於血管健康；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，豬油為動物性脂肪，含有較多的飽和脂肪酸和膽固醇，不利於血管健康；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近有新聞引述英國BBC的報導，指豬油是世界百大健康食品的第8名。對此，營養師彭逸珊表示，如果有看到先冷靜別急著把廚房的油品更換，豬油為動物性脂肪，含有較多的飽和脂肪酸和膽固醇，不利於血管健康，台灣家庭多使用快炒、蒸、滷等，所以仍以植物油為主，例如橄欖油、玄米油、苦茶油、芥花油或酪梨油。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，除了烹調用油之外，天然食物的油脂、包裝食品的油脂也是每日吃下肚脂肪的來源，日常生活中要避開三層肉、肥肉、豬腳、雞皮等，建議多選擇魚類、堅果或酪梨等食材，作為油脂攝取來源。

彭逸珊說明，攝取omega-3脂肪酸的魚類，能幫助平衡發炎反應，而堅果、酪梨屬於植物性油脂，再補充好油的同時，還能避開飽和脂肪酸。至於包裝食品如餅乾、零食等，選擇椰子油、葵花油製品，儘量避開棕櫚油、氫化油，因為棕櫚油雖為植物性油脂，但其飽和脂肪高，不建議頻繁食用。

營養師表示，豬油、牛油等為動物性油脂，應避免攝取。（圖取自彭逸珊臉書）

營養師表示，豬油、牛油等為動物性油脂，應避免攝取。（圖取自彭逸珊臉書）

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