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健康 > 杏林動態

高醫岡山醫院開院滿週年 20萬人次求診

2025/05/08 19:03

高醫岡山醫院開院一年來門診量超過20萬人次。（記者蘇福男攝）

高醫岡山醫院開院一年來門診量超過20萬人次。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高醫岡山醫院開院屆滿週年，今天熱鬧舉辦院慶活動，院長黃炫迪表示，該院1年來門診量超過20萬人次，目前每天平均逾1千人次，其中，9成患者來自北高雄地區，產房並迎來130位新生寶寶，高醫岡山醫院已成為北高雄民眾健康堡壘。

北高雄長期醫療資源匱乏，造成發展瓶頸，高醫向高雄捷運公司租地，歷經10年籌備，在原南岡山站（已更名「岡山高醫站」）旁自行建造岡山醫院，是高醫體系中第二家全權由體系獨立建造的醫院，也是全國第一家位於捷運機廠醫院，醫院2樓有天橋與捷運站連結，乘客不必出站，就可直通醫院就診。

歷經1年的營運，岡山高醫院務已全面展開步入軌道，院方今天熱鬧慶祝開院週年，包括前立法院長王金平、健保署高屏業務組組長林淑華、高醫大董事長陳建志、高醫大副校長林志隆等人都出席盛會，眾人手執水壺澆灌生命之樹，象徵岡山高醫茁壯成長，為岡山地區帶來豐沛醫療生命力。

高醫岡山醫院開院屆滿週年，出席院慶活動貴賓手執水壺澆灌生命之樹，象徵岡山高醫茁壯成長，為岡山地區帶來豐沛醫療生命力。（記者蘇福男攝）

高醫岡山醫院開院屆滿週年，出席院慶活動貴賓手執水壺澆灌生命之樹，象徵岡山高醫茁壯成長，為岡山地區帶來豐沛醫療生命力。（記者蘇福男攝）

黃炫迪表示，婦產和小兒科是當初岡山高醫設院重點醫療，開院後提供24小時兒科醫療，讓家長不再因小孩半夜生病疲於奔命，要送到市區醫院就診，SDR產房也提供產婦更舒適的產程，目前婦產及小兒科每月平均都各有2千多人次就診，產房並迎來130位新生寶寶，目前婦產科有2名專任醫師，希望招募更多婦產和小兒科醫師加入醫療團隊。

高醫岡山醫院開院屆滿週年，今天熱鬧舉辦院慶活動。（記者蘇福男攝）

高醫岡山醫院開院屆滿週年，今天熱鬧舉辦院慶活動。（記者蘇福男攝）

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