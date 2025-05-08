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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》每天喝「這杯」保健血管？ 營養師：或可納入長期飲食

2025/05/08 18:41

營養師引述研究指出，甜菜根富含天然硝酸鹽，最終會轉化成一氧化氮，能夠放鬆血管平滑肌、促進血液流通、降低血壓等好處。（圖取自freepik）

營養師引述研究指出，甜菜根富含天然硝酸鹽，最終會轉化成一氧化氮，能夠放鬆血管平滑肌、促進血液流通、降低血壓等好處。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心血管疾病是中高齡族群最常見的健康隱憂之一。營養師呂美寶指出，每天1杯甜菜根汁，有望逆轉血管老化。1項研究針對停經女性每天喝甜菜根汁連續7天，發現血管彈性與循環功能得到改善，為飲食保健提供新選擇。

呂美寶於臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，1篇來自《營養學前沿》（frontiers in nutrition）的臨床研究，針對停經後女性進行「雙盲、安慰劑對照、交叉試驗」，每天飲用甜菜根汁（富有400毫克硝酸鹽，約為1/2至2/3顆生甜菜根，130到160克），連續7天，觀察其對血管功能的影響；對照組則飲用去除硝酸鹽的甜菜汁安慰劑。

研究結果顯示，實驗組在休息狀態下的血管擴張功能（FMD）平均提升2.21%，相較於安慰劑組具有明顯差異。不過，當在第8天停止攝取後，該改善效果迅速消退，顯示甜菜根汁的好處恐怕無法維持超過24小時，可以考慮納入長期飲食保健，延續保護效果。

保養心血管關鍵在「一氧化氮」

呂美寶指出，甜菜根富含天然硝酸鹽（Nitrate），在體內會轉化為亞硝酸鹽（NO₂⁻），再轉換成一氧化氮（NO）。一氧化氮被認為是關鍵角色，能夠放鬆血管平滑肌、促進血液流通、降低血壓，並具有抗氧化與抗發炎作用，可減少動脈硬化風險，也被運動員用於提升運動表現。

營養師提到，欲從日常飲食補充硝酸鹽，除了甜菜根汁，也可食用深綠葉菜如菠菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提到，欲從日常飲食補充硝酸鹽，除了甜菜根汁，也可食用深綠葉菜如菠菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

硝酸鹽攝取建議、注意一次看

呂美寶提醒，欲從日常飲食補充硝酸鹽，可選擇生飲甜菜根汁或食用深綠葉菜如芝麻葉、菠菜與蘿蔔葉、小白菜。此外，搭配富含維生素C的食物（如檸檬）有助一氧化氮的穩定生成。另，甜菜根食用方式多元，不管加入綠拿鐵（搭配芹菜、亞麻籽）、打成甜菜根鷹嘴豆醬、或運動前補充甜菜根粉都適合。

食用上有3點要注意：

●高溫烹調會破壞硝酸鹽活性，建議低溫或生食為佳。

●過度使用抗菌漱口水會影響口腔菌叢，減少硝酸鹽轉化效率。

●低血壓或服藥者應先諮詢專業醫師意見。

呂美寶認為，甜菜根汁可作為日常心血管保健的一部分，特別對停經後女性或需加強血管彈性的族群，有一定潛力。

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