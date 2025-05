健康網》告別難纏香港腳 研究：穿對襪子74％患者痊癒

足癬(香港腳)一旦找上雙足便是癢到不行;而進入多雨潮濕的時節,不少人憂心香港腳復發;圖為情境照。(圖取自freepik)

葉立斌/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕進入多雨潮濕的時節,不少人對復發的香港腳感到苦惱。由於腳趾間潮濕、溫暖,引起的瘙癢、灼熱感,使得不少患者愛上五趾襪,來預防香港腳。現在有研究證實,五趾襪的確能提升治療效果。

台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」指出,一項2025發表在《Journal of the American Academy of Dermatology》最新研究顯示,簡單的五趾襪顯著提升治療效果。

請繼續往下閱讀...

在這項研究中,土耳其研究人員對54名趾間患有香港腳的患者進行了試驗,將他們分為兩組,五趾襪組:31名患者除了使用抗真菌藥膏外,每天穿著棉質五趾襪,持續六週。對照組:23名患者僅使用抗真菌藥膏,沒有特別的襪子建議。

四週以後發現,五趾襪組有74%的患者完全康復,症狀消失且皮膚恢復正常,僅10%的人沒有改善。另外,對照組只有22%完全康復,仍有52%患者還有症狀,或皮膚問題。

香港腳的真菌喜歡潮濕、密閉的環境,例如,腳趾在普通襪子或鞋子裡擠在一起時的狀況。五趾襪將每根腳趾分隔開,減少趾間濕氣並促進空氣流通,創造不利真菌生長的環境,從而增強抗真菌藥物效果。

研究還發現,洗腳頻率或擦乾腳部的習慣,對治療效果的影響不如五趾襪顯著。這意味著無論日常習慣如何,五趾襪似乎能帶來幫助。

如果民眾想試試五趾襪來治療或預防香港腳,研究建議如下:

˙每天穿著:使用乾淨的棉質五趾襪,每天更換。

˙正確清洗:將襪子內外翻轉,以60°C熱水清洗。

˙搭配治療:按醫囑每天兩次塗抹抗真菌藥膏。

˙堅持使用:即使症狀改善,也要持續穿6週,防止復發。

研究指出,運動員或健身愛好者、長時間穿密閉鞋的人,以及生活在溫暖潮濕氣候的人容易得香港腳,對於長期受香港腳困擾的人來說,堪稱一大突破。

進入多雨潮濕的時節,不少人對復發的香港腳感到苦惱;圖為情境照。(圖取自freepik)

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法