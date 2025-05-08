健康網》告別難纏香港腳 研究：穿對襪子74％患者痊癒

足癬（香港腳）一旦找上雙足便是癢到不行；而進入多雨潮濕的時節，不少人憂心香港腳復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入多雨潮濕的時節，不少人對復發的香港腳感到苦惱。由於腳趾間潮濕、溫暖，引起的瘙癢、灼熱感，使得不少患者愛上五趾襪，來預防香港腳。現在有研究證實，五趾襪的確能提升治療效果。

台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」指出，一項2025發表在《Journal of the American Academy of Dermatology》最新研究顯示，簡單的五趾襪顯著提升治療效果。

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在這項研究中，土耳其研究人員對54名趾間患有香港腳的患者進行了試驗，將他們分為兩組，五趾襪組：31名患者除了使用抗真菌藥膏外，每天穿著棉質五趾襪，持續六週。對照組：23名患者僅使用抗真菌藥膏，沒有特別的襪子建議。

四週以後發現，五趾襪組有74%的患者完全康復，症狀消失且皮膚恢復正常，僅10%的人沒有改善。另外，對照組只有22%完全康復，仍有52%患者還有症狀，或皮膚問題。

香港腳的真菌喜歡潮濕、密閉的環境，例如，腳趾在普通襪子或鞋子裡擠在一起時的狀況。五趾襪將每根腳趾分隔開，減少趾間濕氣並促進空氣流通，創造不利真菌生長的環境，從而增強抗真菌藥物效果。

研究還發現，洗腳頻率或擦乾腳部的習慣，對治療效果的影響不如五趾襪顯著。這意味著無論日常習慣如何，五趾襪似乎能帶來幫助。

如果民眾想試試五趾襪來治療或預防香港腳，研究建議如下：

˙每天穿著：使用乾淨的棉質五趾襪，每天更換。

˙正確清洗：將襪子內外翻轉，以60°C熱水清洗。

˙搭配治療：按醫囑每天兩次塗抹抗真菌藥膏。

˙堅持使用：即使症狀改善，也要持續穿6週，防止復發。

研究指出，運動員或健身愛好者、長時間穿密閉鞋的人，以及生活在溫暖潮濕氣候的人容易得香港腳，對於長期受香港腳困擾的人來說，堪稱一大突破。

進入多雨潮濕的時節，不少人對復發的香港腳感到苦惱；圖為情境照。（圖取自freepik）

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