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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》母親節蛋糕大PK！ 10款「熱量紅燈區」快避雷

2025/05/09 06:31

營養師指出，挑選母親節蛋糕小心熱量破表，常見如法式千層、重乳酪起司、卡通造型、磅蛋糕等10種，可說是「熱量紅燈區」；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，挑選母親節蛋糕小心熱量破表，常見如法式千層、重乳酪起司、卡通造型、磅蛋糕等10種，可說是「熱量紅燈區」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母親節快到了，想買個蛋糕慰勞媽媽，小心可別選到熱量炸彈。營養師高敏敏分享，母親節蛋糕種類多，熱量也大不同，常見包括：法式千層重乳酪起司卡通造型巧克力鮮奶油抹茶歐蕾紅茶歐蕾提拉米蘇磅蛋糕芒果生乳松露巧克力等10款蛋糕，可說是「熱量紅燈區」，建議選擇低熱量款，才能讓媽媽吃得健康。

高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，母親節選擇一款熱量較低的蛋糕，不僅可表達對媽媽的愛，還能讓媽媽享受美食的同時，也減少負擔；並以「紅燈區」、「綠燈區」列出母親節蛋糕熱量圖鑑（以下為每1份之數值，每個蛋糕大約可切6-8塊），挑選母親節蛋糕時，不妨作為參考。

熱量紅燈區 餡多油脂高

●法式千層蛋糕2713大卡（900g）。

●重乳酪起司蛋糕2700大卡（630g）。

●卡通造型蛋糕2490大卡（950g）。

●巧克力鮮奶油蛋糕2466大卡（900g）。

●抹茶歐蕾蛋糕2013大卡（600g）。

●紅茶歐蕾蛋糕2005大卡（600g）。

●提拉米蘇 1910大卡（552g）。

●磅蛋糕1800大卡（540g）。

●芒果生乳蛋糕1734大卡（780g）。

●松露巧克力蛋糕1662大卡（450g）。

熱量綠燈區 低卡糖分少

●蜂蜜蛋糕1380大卡（400g）。

●海綿蛋糕1356大卡（400g）。

●水果戚風蛋糕1250大卡（700g）。

●輕乳酪蛋糕1176大卡（400g）。

●奶茶布丁奶凍捲1026大卡（387g）。

●芋泥戚風蛋糕 1008大卡（400g）。

●栗子布蕾蛋糕1007大卡（430g）。

●戚風蛋糕920大卡（400g）。

營養師說，以雞蛋、牛奶等原型食材為主的蛋糕，質地較蓬鬆，熱量也較低，如戚風蛋糕便是好選擇之一；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師說，以雞蛋、牛奶等原型食材為主的蛋糕，質地較蓬鬆，熱量也較低，如戚風蛋糕便是好選擇之一；示意圖。（圖取自photoAC）

健康挑選4秘訣 蓬鬆熱量低

高敏敏說，依衛福部建議，每日精製糖攝取量應不超過整天總熱量的10%，最好控制在5%以下。假設每日攝取2000大卡熱量，攝取的糖應低於200大卡，約控制在25-50g的量。另，為免攝取糖分過多，提出以下4個挑選秘訣：

1.選擇質地蓬鬆的蛋糕，熱量較低：如以雞蛋、牛奶等原型食材為主的蛋糕。

2.減少蛋糕上過多的裝飾：如糖衣、翻糖、馬卡龍等，盡量挑選以原味或是水果口味做替代。

3.避開高油脂、高糖內餡：如卡士達醬、慕斯、紅豆餡等，選擇時建議避開。

4.適量購買，分食減熱量：分食可分散熱量，且挑選蛋糕時，應以適合大小為主。

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