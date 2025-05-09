健康網》母親節蛋糕大PK！ 10款「熱量紅燈區」快避雷

營養師指出，挑選母親節蛋糕小心熱量破表，常見如法式千層、重乳酪起司、卡通造型、磅蛋糕等10種，可說是「熱量紅燈區」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母親節快到了，想買個蛋糕慰勞媽媽，小心可別選到熱量炸彈。營養師高敏敏分享，母親節蛋糕種類多，熱量也大不同，常見包括：法式千層、重乳酪起司、卡通造型、巧克力鮮奶油、抹茶歐蕾、紅茶歐蕾、提拉米蘇、磅蛋糕、芒果生乳、松露巧克力等10款蛋糕，可說是「熱量紅燈區」，建議選擇低熱量款，才能讓媽媽吃得健康。

高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，母親節選擇一款熱量較低的蛋糕，不僅可表達對媽媽的愛，還能讓媽媽享受美食的同時，也減少負擔；並以「紅燈區」、「綠燈區」列出母親節蛋糕熱量圖鑑（以下為每1份之數值，每個蛋糕大約可切6-8塊），挑選母親節蛋糕時，不妨作為參考。

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熱量紅燈區 餡多油脂高

●法式千層蛋糕2713大卡（900g）。

●重乳酪起司蛋糕2700大卡（630g）。

●卡通造型蛋糕2490大卡（950g）。

●巧克力鮮奶油蛋糕2466大卡（900g）。

●抹茶歐蕾蛋糕2013大卡（600g）。

●紅茶歐蕾蛋糕2005大卡（600g）。

●提拉米蘇 1910大卡（552g）。

●磅蛋糕1800大卡（540g）。

●芒果生乳蛋糕1734大卡（780g）。

●松露巧克力蛋糕1662大卡（450g）。

熱量綠燈區 低卡糖分少

●蜂蜜蛋糕1380大卡（400g）。

●海綿蛋糕1356大卡（400g）。

●水果戚風蛋糕1250大卡（700g）。

●輕乳酪蛋糕1176大卡（400g）。

●奶茶布丁奶凍捲1026大卡（387g）。

●芋泥戚風蛋糕 1008大卡（400g）。

●栗子布蕾蛋糕1007大卡（430g）。

●戚風蛋糕920大卡（400g）。

營養師說，以雞蛋、牛奶等原型食材為主的蛋糕，質地較蓬鬆，熱量也較低，如戚風蛋糕便是好選擇之一；示意圖。（圖取自photoAC）

健康挑選4秘訣 蓬鬆熱量低

高敏敏說，依衛福部建議，每日精製糖攝取量應不超過整天總熱量的10%，最好控制在5%以下。假設每日攝取2000大卡熱量，攝取的糖應低於200大卡，約控制在25-50g的量。另，為免攝取糖分過多，提出以下4個挑選秘訣：

1.選擇質地蓬鬆的蛋糕，熱量較低：如以雞蛋、牛奶等原型食材為主的蛋糕。

2.減少蛋糕上過多的裝飾：如糖衣、翻糖、馬卡龍等，盡量挑選以原味或是水果口味做替代。

3.避開高油脂、高糖內餡：如卡士達醬、慕斯、紅豆餡等，選擇時建議避開。

4.適量購買，分食減熱量：分食可分散熱量，且挑選蛋糕時，應以適合大小為主。

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