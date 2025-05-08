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健康 > 抗老養生 > 運動復健

AI辨別新舊骨折 大林慈濟醫院與雲科大研究登期刊

2025/05/08 14:38

大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏說明，有患者因下背痛求診，卻因未及時發現壓迫性骨折延誤就醫。（記者王善嬿攝）

大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏說明，有患者因下背痛求診，卻因未及時發現壓迫性骨折延誤就醫。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕雲嘉地區高齡人口多，50歲以上族群易發生壓迫性骨折，過往臨床上準確判別近期新發還是過往陳舊骨折，對醫師來說極具挑戰，大林慈濟醫院與雲林科技大學合作，開發「CT影像AI判讀系統」，可一鍵辨別骨折新舊狀態，準確率高達93.4%，未來技術應用，有助縮短患者等候檢查時間、省錢，並減少誤診或延誤治療情形。

大林慈濟醫院院長賴寧生、雲科大校長張傳育、大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏今（8）開記者會發表初步成果，此研究成果已於去（2024）年10月刊登於國際期刊《多媒體工具與應用》（Multimedia Tools and Applications）。

賴寧生表示，雲嘉地區高齡人口比例高；老年人骨質疏鬆、肌少症風險高，不慎跌倒，死亡率相當於乳癌第三期的死亡率，不可不防。

賴寧生說，骨折如沒有達一定程度，醫師臨床上難以判別，現在運用AI技術，協助醫師及早診斷出骨折，及早介入治療，提升老年人生活品質，此研究成果相當重要。

張傳育說，2018年就開始與大林慈濟醫院合作，透過「業界出題、醫界解題」，讓學術與臨床應用互相結合；此次開發「CT影像AI判讀系統」，研究團隊蒐集大林慈濟醫院10305張脊椎CT電腦斷層影像，處理後選用5631張側面切面影像訓練AI及測試，透過3個不同架構影像特徵模型的整合，產生綜合型AI判讀系統，一鍵按下去，就可辨別骨折新舊狀態，時間花不到1秒，準確率達93.4至95%，提供醫師做出最終判斷。

謝明宏說，50歲以上女性、65歲以上男性罹患骨質疏鬆症比例高，易發生脊椎壓迫性骨折，然而常有患者因下背部疼痛、駝背，卻未能及時診斷出骨折，骨折還可能有近期發生與過往舊有等情形，因而延誤治療時間，如透過MRI磁波共振檢查，可清楚區分骨折的新舊，不過等候時間長、費用高昂。

謝明宏說，運用此套系統，加速醫師辨別新舊骨折，及時發現壓迫性骨折，就可透過微創手術等方式治療，因此建議民眾如下背痛等情況，可儘速就醫、早期治療。

雲科大透過蒐集大林慈濟醫院脊椎CT影像，訓練AI判讀，建立CT影像AI判讀系統模組。（記者王善嬿攝）

雲科大透過蒐集大林慈濟醫院脊椎CT影像，訓練AI判讀，建立CT影像AI判讀系統模組。（記者王善嬿攝）

大林慈濟醫院攜手雲林科技大學，開發「CT影像AI判讀系統」，幫助醫師加速辨別骨折發生時間序，及早給予準確治療。（記者王善嬿攝）

大林慈濟醫院攜手雲林科技大學，開發「CT影像AI判讀系統」，幫助醫師加速辨別骨折發生時間序，及早給予準確治療。（記者王善嬿攝）

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