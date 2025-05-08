病床佔床率落差大 護理師荒或健保新制引發關注

國際護師節前夕，彰基今辦活動表彰「白衣天使」等護理人員的辛勞。（圖彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕5月12日國際護師節快到了，各醫院舉辦活動表彰醫療人員的辛勞，希望留住護理師。不過，根據衛福部網站全台醫院急性病床及加護病房的佔床率，中部地區4家醫學中心，佔床率最高接近百分百，最低竟然只有7成7，病床使用情況落差大。值此護師節前夕，急診病床出現「空床」凸顯，究竟是醫院缺護理師，還是新的健保斷頭機制下產生的異象，頗耐人尋味。

根據衛福部網站的數據，114年5月6日中部地區醫學中心急性一般病床和加護病床使用情況，彰基逼近滿床的99.3%最高，其次是台中榮總的97.9%，再來是中山醫81.5%，中國附醫墊底僅77.5%。同樣是在中部地區，有的醫學中心擠破頭，有的卻空床閒置，差異那麼明顯，到底是缺護理師或是健保新制下的斷頭不給付造成，給外界聯想空間。

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對此現象，不少民眾解讀為醫院找不到護理師來照顧病患，只好關床，但事實是如此嗎？根據了解，今年（2025）衛福部健保署實施「醫院個別總額制」，每家醫院的每季健保點數有上限，超過的部分要打折或完全不給付（醫界俗稱「斷頭」），一旦被斷頭就是請領不到健保給付，等於做白工，新制實施幾個月，已有醫院因應營運壓力，傳出每天下午2點過後不開刀，還有關床不收住院病患，甚至門診限制掛號人數，看太多病人醫院就不給醫師費。

衛福部公布全台醫院急性病床及加護病房的佔床率，中部地區4家醫學中心落差大。（圖擷取網站）

也有醫院憂心，開醫院看健保要防被斷頭的營運壓力，如果不要虧損看病，不排除接下來爆出護理師出走潮而是醫師院關床後的失業潮，醫院不收那麼多病人住院，就不需要那麼多的護理師，護理師的工作變成市場需求機制決定，在國際護師節前，值得重視該現象。

另外，彰基今表揚服務年資滿5至40年的護理人員，依年資贈送馬克杯、保溫瓶、專屬人像公仔與黃金紀念幣等，用行動傳遞感謝與敬意。同時，在總院10樓禮拜堂走廊與1樓大廳展出「護理故事箱」特展，展覽主題為「生命之光：愛、關懷與堅持」，呈現護理師在精神科、手術室、兒童醫院、居家照護等第一線場域的真實故事，展期即日起至5月23日。

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