自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

病床佔床率落差大 護理師荒或健保新制引發關注

2025/05/08 14:45

國際護師節前夕，彰基今辦活動表彰「白衣天使」等護理人員的辛勞。（圖彰基提供）

國際護師節前夕，彰基今辦活動表彰「白衣天使」等護理人員的辛勞。（圖彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕5月12日國際護師節快到了，各醫院舉辦活動表彰醫療人員的辛勞，希望留住護理師。不過，根據衛福部網站全台醫院急性病床及加護病房的佔床率，中部地區4家醫學中心，佔床率最高接近百分百，最低竟然只有7成7，病床使用情況落差大。值此護師節前夕，急診病床出現「空床」凸顯，究竟是醫院缺護理師，還是新的健保斷頭機制下產生的異象，頗耐人尋味。

根據衛福部網站的數據，114年5月6日中部地區醫學中心急性一般病床和加護病床使用情況，彰基逼近滿床的99.3%最高，其次是台中榮總的97.9%，再來是中山醫81.5%，中國附醫墊底僅77.5%。同樣是在中部地區，有的醫學中心擠破頭，有的卻空床閒置，差異那麼明顯，到底是缺護理師或是健保新制下的斷頭不給付造成，給外界聯想空間。

對此現象，不少民眾解讀為醫院找不到護理師來照顧病患，只好關床，但事實是如此嗎？根據了解，今年（2025）衛福部健保署實施「醫院個別總額制」，每家醫院的每季健保點數有上限，超過的部分要打折或完全不給付（醫界俗稱「斷頭」），一旦被斷頭就是請領不到健保給付，等於做白工，新制實施幾個月，已有醫院因應營運壓力，傳出每天下午2點過後不開刀，還有關床不收住院病患，甚至門診限制掛號人數，看太多病人醫院就不給醫師費。

衛福部公布全台醫院急性病床及加護病房的佔床率，中部地區4家醫學中心落差大。（圖擷取網站）

衛福部公布全台醫院急性病床及加護病房的佔床率，中部地區4家醫學中心落差大。（圖擷取網站）

也有醫院憂心，開醫院看健保要防被斷頭的營運壓力，如果不要虧損看病，不排除接下來爆出護理師出走潮而是醫師院關床後的失業潮，醫院不收那麼多病人住院，就不需要那麼多的護理師，護理師的工作變成市場需求機制決定，在國際護師節前，值得重視該現象。

另外，彰基今表揚服務年資滿5至40年的護理人員，依年資贈送馬克杯、保溫瓶、專屬人像公仔與黃金紀念幣等，用行動傳遞感謝與敬意。同時，在總院10樓禮拜堂走廊與1樓大廳展出「護理故事箱」特展，展覽主題為「生命之光：愛、關懷與堅持」，呈現護理師在精神科、手術室、兒童醫院、居家照護等第一線場域的真實故事，展期即日起至5月23日。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中