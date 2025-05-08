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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

65歲女「年紀大不想抹片檢查」苦勸後揪第1期子宮頸癌

2025/05/08 11:36

癌症發生率隨年齡增長而逐漸提高，醫師呼籲民眾千萬別因上了年紀，就忽略篩檢的重要性。（記者林志怡攝）

癌症發生率隨年齡增長而逐漸提高，醫師呼籲民眾千萬別因上了年紀，就忽略篩檢的重要性。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕長者上了年紀後，有時會覺得健康檢查或疾病篩檢不太必要。但台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉說，癌症發生率會隨年齡增長而持續提高，近期有一位65歲的個案，原本因為年紀大，不想再做子宮頸癌篩檢，經過勸說後一篩就發現第一期子宮頸癌，呼籲民眾千萬別因上了年紀，就忽略篩檢的重要性。

根據衛福部國健署2022年癌症登記報告，我國一年新增1,384名子宮頸癌個案，為女性女性癌症發生率第9位，另根據2023年國人死因資料，子宮頸癌一年造成644人死亡，為女性癌症死亡率第8位。

國健署長吳昭軍說，為達成2030年消除子宮頸癌目標，今（2025）年起國健署擴大提供公費癌症篩檢，子宮頸癌篩檢年齡從過去的30歲以上，下修至25歲以上，且為達到更有效篩檢、精準篩檢，另提供35歲、45歲、65歲女性提供人類乳突病毒（HPV）檢測，希望更完善照顧全國女性。

國健署癌症防治組長林莉茹則解釋，子宮頸癌發生率會隨年齡逐漸增加，25至29歲為每10萬人2.1人，30至34歲則提高至8.7人，50至64歲的子宮頸癌發生率則飆升至30歲者的1.85倍，65歲者的發生率更是30歲族群的2倍以上，呼籲長者務必也要定期使用公費抹片檢查。

施錦泉則提到，有些民眾會覺得「年紀大了，也沒必要篩檢了」，基層診所也常遇到年齡較長的患者抗拒篩檢的情況，近期就有一位65歲的個案，來診所看診時，他建議對方進行子宮頸抹片篩檢，但個案覺得已經沒有跟老公在一起，應該沒必要。

然而，施錦泉說，在他再三提醒子宮頸癌有危險性、即使有年紀了還是要篩檢後，個案還是去做了子宮頸抹片檢查，沒想到一篩就發現第一期子宮頸癌，呼籲民眾務必要定期篩檢，不要覺得年紀大就不需要，若能在0至1期就發現子宮頸癌，治癒率通常可達9成以上，拖到晚期，存活率將只剩約2成。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈則提醒，千萬不要怕查出異常而不敢做篩檢，絕大多數的民眾檢查後，不會有特殊情況，即使有鱗狀細胞變化或癌前病變，只要在醫師的評估與建議下，進行後續追蹤與檢查，都能大幅降低後續風險。

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