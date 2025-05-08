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吃完鳳梨酥就刷牙！彰化小學生當潔牙小尖兵 「這」決勝負

2025/05/08 12:50

小朋友參加潔牙預賽，爭取資格代表彰化進軍全國賽，用牙線清潔牙縫步步到位。（記者張聰秋攝）

小朋友參加潔牙預賽，爭取資格代表彰化進軍全國賽，用牙線清潔牙縫步步到位。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕牙刷、牙線、鏡子一字排開，小朋友神情專注刷牙、清牙縫、檢查牙菌斑，動作不馬虎！今（2025）年國小學童潔牙觀摩賽的彰化縣預賽，今（8）日在縣立體育館登場，來自縣內24校、近200位學童同場競技，爭奪代表彰化縣進軍今年10月28日在新北市舉辦全國總決賽。

比賽內容包含口腔知識問答、餐後清潔實作與牙菌斑檢測等關卡，小朋友先吃下鳳梨酥，再以牙線與正確刷牙方式完成潔牙程序，接著透過牙菌斑顯示劑檢測潔牙成果，最後由牙醫師進行綜合評比，評選出潔牙觀念與技巧兼具的優勝隊伍。

縣長王惠美感謝牙醫師公會動員50位牙醫師與40位志工投入活動，協助小朋友養成正確潔牙習慣。她說，縣府長年推動校園口腔保健政策，讓小一與小四學童未治療齲齒率降至4.07%與5.58%，複檢率也優於全國平均值。

教育處也指出，縣府與牙醫師公會合作推動校牙醫計畫、偏遠地區學校潔牙器材補助、幼兒塗氟、齒溝封填防蛀等巡迴服務，落實護牙從小做起，全方位守護學童口腔健康。

參賽小朋友神情專注刷牙、清牙縫動作不馬虎，牙醫師坐在小選手面前評分。（記者張聰秋攝）

參賽小朋友神情專注刷牙、清牙縫動作不馬虎，牙醫師坐在小選手面前評分。（記者張聰秋攝）

比賽內容包含口腔知識問答、餐後清潔實作與牙菌斑檢測等關卡，最後由牙醫師進行綜合評比，評選出潔牙觀念與技巧兼具的優勝隊伍。 （記者張聰秋攝）

比賽內容包含口腔知識問答、餐後清潔實作與牙菌斑檢測等關卡，最後由牙醫師進行綜合評比，評選出潔牙觀念與技巧兼具的優勝隊伍。 （記者張聰秋攝）

國小潔牙預賽彰化場今天在縣立體育館登場，200位參賽學童同場較勁。（記者張聰秋攝）

國小潔牙預賽彰化場今天在縣立體育館登場，200位參賽學童同場較勁。（記者張聰秋攝）

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