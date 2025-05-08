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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

加熱菸闖關健康風險評估 國健署揭最新進度

2025/05/08 11:30

吳昭軍強調，目前健康風險評估審查程序都還在進行中，有結果就會儘速對外公布。（記者林志怡攝）

吳昭軍強調，目前健康風險評估審查程序都還在進行中，有結果就會儘速對外公布。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕「菸害防制法」修正通過後，加熱菸等需經過國健署健康風險評估審查方可販售，且近期已有業者審查期滿。對此衛福部國健署強調，目前仍在審查程序中，且還需由委員確認用字與細節是否無誤，若有結果且資料完整，都會儘速向國人公布。

「菸害防制法」於前（2023）年3月修法完成後，明定全面禁用電子煙、嚴管加熱菸，且包括加熱菸在內的「指定菸品」，需要通過衛福部國民健康署的「健康風險評估」審查後，方可上市販售。

根據國健署公開的業者申請及審查情形，截至114年4月28日止，計有10家業者提交申請，其中6家進入健康風險評估的實質審查，且處理狀態都是「查核中／審查中」。
不過，依據衛福部公告指定菸品健康風險評估審查申請案件處理期間規範，申請案件的處理期間為「申請人完成繳費次日起6個月內」，補正期間「不計入」處理期間，另處理期間必要時得予延長6個月，且延長以一次為限。

目前已有業者審查期滿，但國健署尚未公布審查結果，對此吳昭軍強調，審查程序都還在進行中，就算委員會開完，會議紀錄等資料也都還要由委員確認用字與細節是否無誤，且指定菸品健康風險評估審查事關國人健康，一切務求謹慎，如果有結果、資料完整，都會盡速向國人公布。

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